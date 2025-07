Mortal Kombat è il reboot del film del 1995 di Paul W. S. Anderson che vede alla regia Simon McQuoid, Protagonista è Lewis Tan

Giovedì 17 luglio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action fantasy dal titolo Mortal Kombat. Si tratta di un progetto cinematografico co-prodotto da New Line Cinema e Atomic nel 2021, con la regia di Simon McQuoid, film maker australiano che girerà anche il sequel, Mortal Kombat 2 che uscirà proprio il prossimo ottobre nelle sale cinematografiche. La colonna sonora è invece realizzata da Benjamin Wallfisch, compositore che ha realizzato le musiche di numerosi progetti campioni d’incasso, tra cui Hellboy e Il diritto di contare.

Nei panni del guerriero Cole Young troviamo l’attore Lewis Tan, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Shatterstar in Deadpool 2, e che riprenderà il ruolo del protagonista anche nel successivo capitolo della saga di Mortal Kombat. Nel cast troviamo anche Jessica McNamee, Josh Lawson, Joe Taslim e Mehcad Brooks.

La trama del film Mortal Kombat: un marchio indelebile che indica un destino ineluttabile

Mortal Kombat ci catapulta in Earthrealm, il regno della Terra, dove un ex lottatore di MMA di nome Cole Young vive inconsapevole del proprio destino. Sulle sue tracce c’è Sub-Zero, uno spietato guerriero Cryomancer mandato ad eliminarlo per ordine del malvagio imperatore di Outworld, Shang Tsung. La ragione? Un misterioso simbolo a forma di drago che il ragazzo ha fin dalla nascita ha sul petto e che nasconde un legame misterioso con un’antica profezia.

Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole parte alla ricerca di Jax, un Maggiore delle Forze Speciali che condivide lo stesso marchio. Questo viaggio lo conduce in un santuario sacro dedicato a Lord Raiden, divinità guardiana di Earthrealm. È proprio qui che incontra un gruppo di guerrieri determinati: Liu Kang, Kung Lao e Kano, ciascuno impegnato ad affinare il proprio potere segreto, detto arcana. Mentre gli eserciti di Outworld si preparano a distruggere il regno terrestre, Cole dovrà accettare la verità su se stesso e liberare la forza che ha dentro. Solo così potrà sperare di vincere la battaglia contro il male e salvare tutte le persone che ama.

