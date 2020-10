Mortara, morte 5 suore per coronavirus/ Allarme a Pavia: focolaio con 55 contagiate

Dramma a Mortara, provincia di Pavia: cinque suore del centro sociale Padre Francesco Pianzola sono morte per coronavirus. Una tragedia che ha sconvolto la comunità pavese, alle prese adesso con un maxi-focolaio: ieri infatti sono risultate positive al Covid-19 55 su 56 religiose ospiti dell’ordine dell’Immacolata Regina Pacis della casa-albergo di via Mazza e per cinque di loro l’infezione è risultata fatale. Come riportano i colleghi di Adnkronos, l’Ats di Pavia sta disponendo il trasferimento della maggior parte delle malate in un centro specializzato. Il direttore generale Mara Azzi ha evidenziato: «Da domani il maggior numero possibile sarà trasferito in una struttura di degenza, una soluzione che si è resa necessaria in relazione all’elevato numero di operatori positivi, che pone un problema di continuità nell’assistenza».

MORTARA, 5 SUORE MORTE PER CORONAVIRUS

«Non c’è stato alcun campanello d’allarme fino a quando non si sono manifestati i sintomi in contemporanea in più persone», la precisazione di Mara Azzi riportata da Adnkronos. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni di salute delle suore di Mortara risultate positive al coronavirus. Intervenuta ai microfoni di Sir, suor Simona Corrado ha spiegato che sono risultate positive 55 suore su 56 e 13 operatori su 23 totali. Fino a ieri nessuna religiosa ha avuto necessità di un ricovero, ma la situazione è precipitata nelle ultime ore per cinque di loro, che purtroppo sono state sconfitte dal virus. Sir ha spiegato inoltre che a Mortara negli ultimi sette giorni i contagi sono aumentati del 35,7% proprio in relazione al focolaio delle pianzoline e hanno raggiunto quota 748, con una prevalenza di 17.5 casi ogni mille residenti.



