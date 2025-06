Dopo la morte di Alvaro Vitali e le polemiche, il video dell'ex moglie Stefania Corona a La volta buona è stato cancellato: imbarazzo e tensioni

La morte di Alvaro Vitali ha causato serio imbarazzo alla Rai ed al programma di Caterina Balivo La volta buona e rischia di trasformarsi in una brutta pagina di televisione. Nelle scorse ore, infatti, mentre tutt’Italia piangeva la scomparsa di un attore che ha segnato il cinema italiano negli anni ’70 con le commedie sexy, poco prima della morte andava in scena nel programma pomeridiano di Rai1 un triste siparietto con l’ex moglie Stefania Corona ospite per parlare delle separazione in cui non sono mancati anche attacchi e per questo il video dell’intervista a La volta buona ieri sera è sparito dai social cancellato dai profili social del programma.

Da giorni la separazione tra Alvaro Vitali e Stefania Corona è diventata di dominio pubblico, l’attore ha accusato l’ex moglie di averlo tradito, quest’ultima ha replicato dicendo che da anni la loro storia d’amore era finita e che lei si sentiva trascurata, trasparente e non amata. La Corona, inoltre, aveva anche parlato delle condizioni di salute dell’ex marito sostenendo che dopo il ricovero per la recidiva di una grave broncopolmonite aveva firmato il foglio di dimissioni nonostante il pare contrario dei medici. Il punto più basso si è toccato quando l’ex moglie ha letto la lettera che l’attore le ha scritto pubblicamente tramite le pagine di DiPiùTv in cui le chiedeva scusa e di ritornare insieme e lei ha replicato con un secco e freddo ‘No, grazie’.

La volta buona travolto dalle polemiche cancellato il video dell’ex moglie di Alvaro Vitali, Stefania Corona

Il programma di Caterina Balivo La volta buona nell’ultimo periodo ha avuto una svolta trash che non ha nulla da invidiare alle interviste di Barbara D’Urso fatte in passato nei suoi programmi come Pomeriggio Cinque e Live Non è la D’Urso. Tuttavia la morte di Alvaro Vitali ha trasformato involontariamente il chiacchiericcio su una storia finita in una brutta pagina di televisione. Gli utenti social hanno preso d’assalto il video dell’intervista all’ex moglie di Alvaro Vitali Stefania Corona e poco dopo la clip è stata cancellata e rimossa dagli account social del programma. Qualche giornalista parla di estrema corsa al riparo dopo tutti gli attacchi e le polemiche c’è che svela che dietro le quinte non siano mancate tensioni ed imbarazzi. Nel frattempo, Caterina Balivo ha scelto la strada del silenzio ma c’è molta curiosità nello scoprire cosa dirà nella puntata di oggi, 26 giugno 2025, in merito a ciò che è accaduto ieri.

