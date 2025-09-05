A Estate in diretta il caso di Andrea Fiorelli, l'ex finanziere ucciso da una motosega in garage: cosa è successo? Tutto quello che si sa

L’Estate in Diretta, programma di Rai Uno, si è soffermato ieri sulla vicenda di Andrea Fiorelli, l’ex finanziere trovato morto nel garage di casa sua a Terni, ucciso da una motosega. Ma si è trattato di un incidente, di un suicidio oppure di un omicidio?

Le indagini sono in corso e, al momento, non vi sono certezze; di conseguenza, non è da escludere alcuna ipotesi, sia che si sia trattato di un incidente, sia che Andrea Fiorelli sia stato ammazzato da qualcuno. I suoi familiari, ma anche gli amici e i colleghi di lavoro, chiedono giustizia e verità, e negli ultimi giorni ci si è concentrati molto sulla figura del figlio, che avrebbe litigato spesso e volentieri con il padre negli ultimi tempi, circostanze comunque tutte da verificare.

Ci sarebbero anche degli strani messaggi inviati dall’ex finanziere al figlio. Davide, amico del figlio, è stato intervistato ieri dal talk del primo canale e ha spiegato: «La prima cosa che abbiamo pensato è che, stando a casa, se accendi la motosega nel garage, la senti», invece nessuno avrebbe sentito nulla.

ANDREA FIORELLI, COME E’ MORTO? COSA DICE L’AMICO DEL FIGLIO

Importante sarà l’autopsia, che stabilirà precisamente come sia morto l’ex finanziere; al momento, l’unica certezza è l’arma del delitto: la motosega. «Ero in vacanza insieme a tre amici, quando è uscito l’articolo, e in tre abbiamo esclamato la stessa cosa: speriamo non sia stato lui, speriamo non abbia fatto ’sta cavolata», ha raccontato ancora l’amico del figlio.

Il ragazzo ha dichiarato che in quel momento stava chattando o forse dormendo; di conseguenza, si è detto totalmente estraneo ai fatti, e non è assolutamente indagato: va specificato. Lorenzo, il figlio della vittima, ha detto di aver ricevuto dei messaggi in cui il padre gli manifestava la volontà di suicidarsi, ma non ha aggiunto altro alle telecamere del programma Rai, limitandosi a un «no comment» sul perché non avrebbe preso delle iniziative dopo quegli scritti allarmanti.



ANDREA FIORELLI, COME E’ MORTO? IERI I FUNERALI

Ieri, intanto, si sono svolti i funerali di Andrea Fiorelli, e moltissime persone si sono recate in chiesa per un ultimo saluto all’ex finanziere, fra cui la figlia, apparsa visibilmente provata e in lacrime, accanto proprio al fratello Lorenzo.

Molti sono straniti e cercano risposte alle loro domande, ma solo le indagini standard, unite ai rilievi scientifici e, come detto sopra, all’autopsia, forniranno le risposte, a cominciare dal capire se il taglio mortale con la motosega sia stato autoinflitto o se vi sia stata una seconda mano ad agire. Al momento resta tutto un grande dilemma e nulla fa pensare a un omicidio; ma questa morte così cruenta, unita a quei messaggi sospetti, non può non porre degli interrogativi che speriamo vengano presto sciolti. La famiglia di Andrea Fiorelli ha bisogno di conoscere la verità ed eventualmente di avere giustizia.