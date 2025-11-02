Morte Angelo Onorato, la moglie Francesca Donato a Quarto Grado contro l'archiviazione: "Suicidio? È stata un'esecuzione per mandare un messaggio"

La famiglia e gli amici di Angelo Onorato continuano a escludere la pista del suicidio e a credere che l’uomo sia stato ucciso. Lo hanno ribadito anche nel corso della trasmissione Quarto Grado, rivelando una serie di anomalie che, secondo loro, metterebbero in dubbio la ricostruzione ufficiale dei fatti.

Tra queste, il Dna sugli occhiali rossi: su di essi è stata trovata una traccia mista, attribuibile a una o due persone ignote. Secondo i familiari, potrebbe trattarsi di un intervento successivo al decesso, forse di qualcuno che avrebbe rimesso a posto gli occhiali dopo aver messo in scena il suicidio.

Un altro elemento di mistero riguarda i documenti che Angelo Onorato teneva sotto il sellino dell’auto. Poco prima della morte aveva inviato un messaggio al figlio, raccomandandogli di conservarli con cura, definendoli “appunti importantissimi”. Quei documenti, però, non sono mai stati trovati.

ANGELO ONORATO, LA FAMIGLIA CONTRO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Durante la trasmissione è intervenuto anche l’avvocato Vincenzo Lo Re, legale della famiglia, che ha chiesto nuovi accertamenti insieme alla vedova Francesca Donato: “Abbiamo chiesto che quelle tracce di Dna vengano identificate: è un accertamento che la Scientifica non ha fatto”.

Per evitare che l’inchiesta venga archiviata, la famiglia di Angelo Onorato ha richiesto anche una perizia merceologica sulla fascetta con cui, secondo la versione ufficiale, l’uomo si sarebbe tolto la vita. I familiari sostengono invece che quella fascetta sia stata usata per strangolarlo, poiché si tratta di un modello più lungo rispetto a quelli comunemente in commercio.

“Non si sono spinti nell’individuazione delle case produttrici e di chi le vende”, ha osservato il legale. A destare sospetti anche la posizione della fascetta, trovata chiusa dietro la nuca, circostanza che il conduttore Gianluigi Nuzzi ha definito “assolutamente innaturale”: “Una persona che si toglie la vita spingerebbe avanti la fascetta”, ha aggiunto l’avvocato Lo Re.

È STATA UNA MESSINSCENA? I DUBBI E LA RICHIESTA DI VERITÀ

Ma non è tutto. Ci sono altri elementi che, secondo la famiglia, non coincidono con un suicidio:

lo sportello posteriore dell’auto aperto, la cintura di sicurezza infilata dal lato passeggero, un’abitudine che Angelo Onorato non aveva mai avuto, come ha raccontato la moglie, ex politica della Lega, oggi militante di Democrazia Cristiana Sicilia.

Anche la madre di Angelo, Rosangela Di Maria, respinge con fermezza la tesi del suicidio: “Ho saputo che l’hanno trovato in macchina. Mia nuora mi ha detto: ‘Me l’hanno ucciso’. Mio figlio non si è suicidato, lo escludo. Non avrebbe mai fatto una cosa del genere, amava troppo i suoi figli. È stata una cosa studiata, gli hanno teso un agguato. Credo che avesse ricevuto minacce, aveva paura. Si è fidato delle persone sbagliate, che poi lo hanno tradito”.

La famiglia chiede dunque che le indagini proseguano e che il caso non venga archiviato, per arrivare finalmente alla verità. A condividere la stessa convinzione è Francesca Donato, amica di Onorato, che nel corso della trasmissione ha dichiarato: “L’uso di una fascetta da cantiere è un messaggio al mondo dell’edilizia. Evidentemente Angelo aveva offeso o deluso qualcuno in quell’ambiente. È stata un’esecuzione pianificata nei minimi dettagli, scegliendo un luogo senza telecamere e usando un killer professionista. Io la vedo così”.