A Quarto Grado si parla di Angelo Onorato e in studio vi era Laura, la sorella più piccola della vittima: ecco le sue interessanti rivelazioni

Il giallo di Angelo Onorato, l’architetto siciliano morto a maggio del 2024 in quel di Capaci, trovato senza vita nella sua auto. Chi indaga si dice convinto che si sia tolto la vita, ma la famiglia è convinta del contrario, a cominciare dalla sorella più piccola, Laura Onorato, ieri sera ospite negli studi del talk di Rete Quattro Quarto Grado. Molto interessanti le dichiarazioni rilasciate dalla stessa, che ha raccontato le confidenze che le aveva fatto il fratello poco prima di morire.

“Io avevo la fortuna di sentire mio fratello tutti i giorni – ha spiegato – ero a stretto contatto con le sue emozioni; lui era sempre positivo, pieno di vita, ma nell’ultimo periodo mi aveva confidato di avere un problema grosso. Non era sceso nei dettagli, nonostante gli avessi chiesto cosa stesse succedendo. Lui, con il suo solito fare, mi rispose che sarebbe riuscito anche quella volta a farcela.”

MORTE ANGELO ONORATO, LA SORELLA E IL PROBLEMA A CAPACI

Quindi la sorella di Angelo Onorato ha proseguito il suo racconto: “Io ho fatto passare un po’ di giorni, poi avevo necessità di chiedergli un favore: stavo sbrigando una cosa burocratica, avevo necessità che lui andasse a Capaci (la sorella abita a Milano, ndr) per ritirare un documento, ma vedevo che lui temporeggiava, mentre solitamente era molto attivo, rispondeva subito”.

“Un po’ stranita da questo atteggiamento lo chiamai e gli dissi che mi serviva questa cosa, una cosa banale; gli chiesi spiegazioni, gli chiesi di questo problema e se ci fosse qualcosa che dovevo sapere, ma lui mi disse che non c’entrava nulla. Mi disse che questo favore che gli chiedevo era a Capaci e aggiunse che meno ci andava a Capaci e meglio era.”



MORTE ANGELO ONORATO, LA SORELLA: “NON MI DIEDE SPIEGAZIONI POI…”

E ancora: “Nonostante avessi fatto più di una domanda, non mi diede spiegazioni; mi disse solo di stare tranquilla e che avrebbe risolto tutto. Ho aspettato un mese e poi gli chiesi come andava questa cosa di Capaci ed ho capito che era una cosa che lo spaventava. Poi un giorno mi disse: ‘Non mi chiedere come, ma le cose si stanno mettendo meglio del previsto, sto avendo un tempo che pensavo di non avere’. Mi fece molto paura, poi ha aggiunto: ‘Questa cosa è positiva, te l’avevo detto che tuo fratello l’avrebbe svangata’. Io tirai un sospiro di sollievo.”

Quindi ha concluso: “Nei miei confronti ha sempre avuto un atteggiamento protettivo. Avevamo una bellissima abitudine: tutte le sere, all’ora di cena, Angelo ci chiamava in videochiamata. Io ho due figli, ma aveva più dialogo con la bimba più grande e le raccontava fiabe magiche, con dettagli bellissimi che inventava al momento, tutte le sere. Questa storia di Capaci? Non l’avevo mai sentito così, assolutamente.”