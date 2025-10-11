Angelo Onorato si è suicidato o è stato ucciso? Se ne è parlato ieri sera a Quarto Grado, con la moglie Francesca Donato: cos'ha detto

Francesca Donato, europarlamentare e moglie di Angelo Onorato, è stata ospite ieri del programma di Rete Quattro, Quarto Grado. Angelo Onorato era un architetto trovato senza vita nella sua auto il 25 maggio dell’anno scorso.

Il caso è stato per il momento catalogato come suicidio, ma la moglie non crede a questa ipotesi: “C’erano stati dei segnali prima della sua morte? Sì, mio marito mi aveva rivelato in un paio di occasioni che era preoccupato – ha detto, ospite del talk di Rete 4 – e che c’era una persona di Capaci per cui mi disse ‘forse mi fa ammazzare’. Aveva dei debiti? C’era una situazione complessa, dove c’erano dei debiti ma anche altri impegni personali, da quanto io ho capito, ma non ha voluto dirmi il nome di questa persona”.

“Però io penso che sia lì che si deve cercare il responsabile, anche perché quella mattina, quando è andato a prendere mio cognato all’aeroporto, ha detto che doveva andare a un appuntamento di Capaci a cui non voleva andare, ma che era necessario andarci per una questione rimasta aperta che lui voleva risolvere bonariamente. Lui ha detto che sperava di risolverla bene”. Francesca Donato ha proseguito: “Io non sono qui ad accusare nessuno in particolare, ma visto che Capaci è una zona ad alta intensità mafiosa e le modalità di questo omicidio sono un po’ anomale…”.

ANGELO ONORATO, LA MOGLIE E LE STRANEZZE SULLA CINTURA

Ha poi sottolineato quello che, a suo modo di vedere, non torna: “L’auto l’ha aperta mio figlio. Mio marito aveva la cintura allacciata, ma non nella sua chiusura: in quella del passeggero, perché nella sua c’era la linguetta per non far suonare il bip della cintura, perché lui non amava mettere la cintura. Gli hanno messo la cintura e infatti era messa dietro il collo, in una posizione assurda. Io, in quel momento che ero sconvolta, ho desiderato abbracciarlo e quindi l’ho slacciata e l’ho abbracciato, ma rivedendo le foto e vedendo questa linguetta infilata nella cintura, ho pensato: come si può pensare che una persona che si vuole suicidare si metta la cintura così?”.

“Io, quando l’ho trovato, ho visto una grande macchia di sangue sul lato destro che gli era uscita dalla bocca: significa che si è accasciato sul lato destro. Chi l’ha ucciso l’ha rimesso su così, sul sedile, di modo che se qualcuno passava non vedeva una persona accasciata che stesse male”.

ANGELO ONORATO, LA MOGLIE: “NON C’ERANO IMPRONTE E ANCHE LO STRANGOLAMENTO…”

Poi la moglie di Angelo Onorato ha aggiunto: “Le cose più eclatanti, che secondo me fanno escludere categoricamente che lui fosse solo e che si sia ucciso, sono l’assenza totale di impronte sulle fascette, sia quella che aveva al collo sia quella trovata a terra. Lui non le ha toccate e chi le ha toccate aveva dei guanti. Poi la centralina dell’auto, che registra tutti i movimenti, ha registrato alle ore 11:07 lo sportello aperto; noi abbiamo trovato lo sportello lato guida chiuso e l’unico aperto era quello posteriore destro, quindi chi l’ha aperto l’ha fatto per scappare”.

E ancora: “È stato ricostruito il movimento di strangolamento tramite l’autopsia, ed è emerso che la fascetta poteva essere stata chiusa prima, infilata da dietro a sorpresa, e viene scritto che è stata chiusa con un movimento da destra verso avanti. Lui da solo doveva fare le contorsioni per chiudersela in quel modo. La fascetta – ha aggiunto – era molto lunga e alta 1 cm e 5, e c’è tutto lo spazio per lasciare impronte”. Sul DNA invece, la moglie di Angelo Onorato ha precisato: “Sempre dagli atti risulta che la Scientifica ha trovato il DNA di mio marito dappertutto, ma ha trovato anche profili DNA ignoti, uno o due soggetti ignoti, che non sono stati minimamente presi in considerazione”.

ANGELO ONORATO, IL RICORDO DELLA MOGLIE E LE PAROLE DELL’AVVOCATO

Quindi ha concluso con un bel ricordo di suo marito: “Mio marito era una persona estremamente generosa, solare; nei gruppi di amici era colui che animava serate ed eventi. Tutti gli volevano bene perché era uno di simpatia, aveva un’umanità e una generosità non comuni e, infatti, chi lo ha conosciuto non ha mai creduto lontanamente al suicidio, anche perché mio marito era un combattente ed era anche un po’ un incosciente sotto certi profili”.

“Non aveva paura dei pericoli, era un po’ spericolato sotto certi aspetti. Lui era un appassionato di Harley-Davidson e si faceva dalla Sicilia all’Austria guidando molte ore, ma diceva di non preoccuparsi ed era una persona l’opposto di chi soffre di depressione e si può suicidare”.

In studio a Quarto Grado anche Vincenzo Lo Re, avvocato della famiglia di Angelo Onorato, che ha precisato: “La magistratura vorrebbe archiviare, ma noi abbiamo presentato un rigetto dell’archiviazione con una PEC di 25 pagine. Le PM non dicono che si è suicidato, ma dicono che in 18 mesi di indagini non hanno trovato elementi per continuare le indagini per omicidio e chiedono una chiusura delle indagini: non escludono il suicidio, ma non c’è una scelta ben precisa”.