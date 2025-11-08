A Quarto Grado si parla di Angelo Onorato e della sua morte misteriosa: le parole della sorella Laura e il focus sulla lettera misteriosa

Il giallo della morte di Angelo Onorato a Quarto Grado, l’architetto siciliano trovato senza vita nella sua vettura, forse a seguito di un suicidio.

La famiglia non ha però mai creduto a questa tesi e racconta di come, negli ultimi mesi prima di morire, l’architetto avesse lanciato dei segnali circa una situazione particolare che stava vivendo. A riguardo, il talk di Rete 4 ha mostrato ieri l’esistenza di una lettera scritta dallo stesso Angelo Onorato, consegnata al suo avvocato addirittura durante un funerale, quasi a sottolineare l’urgenza di dare questa missiva: qualche ora dopo quella consegna, l’architetto verrà ritrovato senza vita.

“Era mattina presto – ricorda Fabrizio Macchiarella, legale del defunto – mi ha chiamato molto presto dicendomi che doveva consegnarmi una busta, non una lettera, una busta. Io gli ho detto che stavo andando a un funerale e ci trovammo in chiesa; mi toccò la spalla da dietro e mi disse che quella busta era giusto che la tenessi io”. E ancora: “Rientrando in macchina ho tirato fuori questa busta tutta sigillata, bianca, con scritto ‘per Franci’ e, dall’altro lato, le firme sui lembi di chiusura, come se fosse un notaio”.

ANGELO ONORATO, L’AVVOCATO E LA BUSTA DEI MISTERI

Nella busta cosa si legge? C’è un passaggio molto importante in cui Angelo Onorato scrive che “in questo periodo qualcuno mi vuole male ma non voglio coinvolgerti, visto che qualcosa potrebbe ritorcersi contro di voi”, parole che fanno pensare a una protezione nei confronti delle persone a lui vicine.

In studio, a Quarto Grado, vi era Laura Onorato, sorella della vittima, che ha spiegato: “Non so perché non voleva condividere con noi questo fatto, ma mio fratello, nonostante fosse una persona molto positiva, mi aveva accennato che aveva un grosso problema. La mattina del 25 maggio (quando poi è morto, ndr) sapevo che aveva un appuntamento, mi aveva parlato di un appuntamento un po’ rognoso”.

ANGELO ONORATO, LA SORELLA: “DOVEVA INCONTRARE UN MAGISTRATO MA…”

Gianluigi Nuzzi ha quindi chiesto alla sorella di Angelo Onorato come mai l’architetto non abbia fatto nulla per difendersi: “Lui voleva farlo, ma non è riuscito a parlare con un amico magistrato. Ce l’ha confermato questo magistrato. Purtroppo non è riuscito, non so se per paura, visto che mio fratello aveva paura e lo scrive nella lettera. Non so la tempistica precisa, ma poco prima della morte del 25 maggio avrebbe dovuto incontrarlo”.

Quindi ha concluso con un bel ricordo sul fratello morto: “Angelo era un papà straordinario, abbiamo una grande differenza di età; rivedevo i comportamenti che aveva con suo figlio, gli stessi che aveva nei miei confronti quando ero piccina. Amava i suoi figli più di ogni altra cosa al mondo e, anche per questo, facciamo veramente fatica a immaginare che possa essere stato lui”, a togliersi la vita.