Morte Berlusconi, Monza venduto a Evangelos Marinakis/ Chi è? Possiede Olympiacos e Nottingham Forestm

MORTE BERLUSCONI, IL MONZA PASSA A MARINAKIS

Con la morte di Silvio Berlusconi si è chiaramente aperta la successione del Monza: come noto, il Cavaliere era il proprietario della società calcistica brianzola, che ha acquisito circa un anno dopo aver venduto il Milan. Preso in Serie C, il Monza nel giro di quattro anni è arrivato fino alla prima, storica partecipazione in Serie A: si è salvato facendo 52 punti in classifica (undicesimo posto) e con Berlusconi e Adriano Galliani poteva sognare in grande, magari anche una partecipazione alle coppe europee nel giro di breve tempo sulla scia di quanto fatto, per esempio, dal Sassuolo nello scorso decennio.

Tuttavia, ora Berlusconi non c’è più: secondo le ultime notizie però il Monza sarebbe già stato ceduto all’armatore e editore greco Evangelos Marinakis. Nome non nuovo anche nel mondo del calcio, conosciutissimo in patria: oltre a possedere, ereditata dal padre, una delle flotte mercantili più vaste al mondo, è anche proprietario di tv, radio e giornali. Il Monza passa a lui: ora bisognerà vedere cosa ne farà, e in che modo riuscirà a farlo crescere.

CHI È EVANGELOS MARINAKIS

Il Monza dunque viene ceduto nelle mani di Evangelos Marinakis: da capire cosa succederà alle figure simbolo di questo periodo, a cominciare ovviamente dal già citato Adriano Galliani ma anche Paolo Berlusconi, il fratello di Silvio che è presidente onorario del club. Marinakis, come dicevamo, è già attivo nel mondo del calcio: è infatti proprietario dell’Olympiacos, una delle società più importanti in Grecia, e del Nottingham Forest, che ha riportato in Premier League dopo parecchi anni e poi alla salvezza, al termine di un campionato partito malissimo ma terminato decisamente bene (anche grazie all’acquisizione di un certo Keylor Navas in porta).

Inoltre, Marinakis ha già lavorato con François Modesto, ex giocatore del Cagliari che oggi è il direttore sportivo del Monza (e questo naturalmente potrebbe contare qualcosa), ma anche con Lina Souloukou: quest’ultima è il CEO della Roma. Marinakis inoltre è conosciuto per essere un uomo politico di successo, nel centrodestra greco: è stato rieletto membro del consiglio comunale del Pireo. La sua avventura al Monza dovrebbe iniziare ufficialmente a giorni…











