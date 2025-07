Morte Celeste Pin, l'ex moglie Gloria Medina torna sulla morte: "Qualcosa non torna, turbato da una chiamata"

Il calcio italiano si lecca le ferie dopo la tragica notizia della scomparsa di Celeste Pin. Il compianto ex calciatore della Fiorentina è venuto a mancare all’età di 64 anni in circostanze ancora del tutto da comprendere, ma a commentare la questione ci ha pensato adesso anche l’ex moglie di Pin, Gloria Medina. La donna, che si era separata da qualche tempo da Celeste Pin, ha ammesso di non credere alla versione del suicidio, circolata con insistenza nelle ultime giornate ma che non corrisponderebbe alla realtà. Una telefonata avrebbe minato la serenità dell’uomo, che da oltre 40 anni soffriva di depressione ma aveva sempre trovato il modo di tornare a vedere il sereno, grazie all’affetto dei suoi tifosi e ai farmaci che lo accompagnavano da tempo.

La ex moglie di Celeste Pin, Gloria Medina, ha detto riguardo alla scomparsa dell’ex difensore:”È cambiato improvvisamente dopo una telefonata. Almeno così mi hanno detto, anche perché io non lo sentivo da qualche giorno visto che con mia figlia eravamo in crociera

Celeste Pin, tramonta l’ipotesi suicidio?

La pista che sembrava più percorribile sembra essersi raggelata nelle ultime ore. In attesa dell’autopsia, continuano i dubbi intorno a Celeste Pin, che dopo una vacanza a Castiglione della Pescaia, era rientrato a Firenze e aveva fatto una spesa, come testimoniato da uno scontrino ritrovato in casa. Ma qualcosa non è andato nella direzione giusta:

“Anche io ipotizzo che la morte sia avvenuta lunedì” ha detto Gloria Medina riguardo alla morte dell’ex marito. Qualcosa non torna anche se nei prossimi giorni sarà fatta ulteriore chiarezza sulla questione che sta tenendo con il fiato sospeso tutta Firenze, una città che attende giustizia intorno al compianto difensore apprezzato e rispettato dal popolo fiorentina.