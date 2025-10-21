A La vita in diretta il caso della povera Chiara Jaconis, la turista padovana uccisa a Napoli dopo essere stata colpita da due statuette

Si parla del dramma di Chiara Jaconis a La vita in diretta, con riferimento alla povera turista di Padova che a settembre del 2024 morì a Napoli, in un vicolo dei quartieri Spagnoli, dopo essere stata colpita alla testa da due statuette lanciate da un appartamento. A commettere il gesto, un 13enne, che però è stato scagionato in quanto non imputabilem ma la responsabilità di tale azione è stata trasferita sui genitori, che ora rischiano di andare a processo.

Le ultime indiscrezioni parlano proprio di madre e padre del ragazzino sotto indagine, anche se gli stessi hanno sempre rimandato al mittente ogni accusa, disconoscendo anche le due statuette egiziane che avrebbero appunto ammazzato la povera Chiara Jaconis. La vita in diretta ha parlato con Roberta, la sorella più piccola della vittima, che in lacrime ha spiegato: “L’assenza di Chiara è molto dura per tutti, anche se sono più piccola ho sempre avuto un grande senso di protezione nei suoi confronti quindi il fatto che me l’abbiano portata via è difficile…”.

MORTE CHIARA JACONIS, LA MAMMA: “SONO PASSATI 13 MESI, FA MALE…”

Così invece la signora Cristina, la mamma di Chiara Jaconis, che sempre ai microfoni della Rai ha raccontato: “Fa molto male, sono passati 13 mesi e devo dire che è molto dura anche se cerchiamo lo stesso di andare avanti con tanta forza e tanto coraggio ma devo dire che venerdì, quando abbiamo visto questi articoli pubblicati sui giornali (riferendosi al possibile processo nei confronti dei genitori del ragazzino nsr) siamo stati colti di sorpresa perchè non ne sapevamo nulla e neanche i nostri avvocati lo sapevano”.

Quindi ha proseguito: “Abbiamo bisogno di un po’ di pace e questa pace possiamo trovarla nella giustizia, sia per Chiara che per noi, è come se fosse un atto d’amore per lei e penso che se lo meriti”.



MORTE CHIARA JACONIS, IL PENSIERO DELLA MAMMA SUI GENITORI DEL 13ENNE

La mamma di Chiara Jaconis ha quindi rivolto il proprio pensiero alla famiglia del ragazzino che ha lanciato le due statuette in testa a Chiara Jaconis: “La legge purtroppo fa il suo corso per questo ragazzo, io dico ai genitori che mancano un po’ di umanità, dovrebbero mettersi nei nostri panni e vedere cosa si prova, ci vuole così poco per chiedere scusa, anche se sono passati 13 mesi noi siamo qui in attesa”, denunciando di non aver mai ricevuto una parola di conforto dagli stessi.

E ancora: “Noi siamo andati spesso a Napoli, quando hanno fatto un murales o quando hanno organizzato un bel concerto per Chiara e nei quartieri spagnoli tutti si sentono colpevoli, tutti ci chiedono scusa e gli unici che invece dovrebbero farlo non lo fanno e questo ci amareggia molto, devo dire la verità”. Vedremo quello che accadrà ma ormai l’indagine è chiusa e a breve potrebbe aprirsi un processo che proverà a scrivere la parola fine sulla morte della povera Chiara.