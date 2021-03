Morte Daniel Guerini, Tiziano Rozzi: “Guidavo io”/ Rischia accusa omicidio stradale

Proseguono le indagini a seguito della morte di Daniel Guerini, il giovane calciatore della Primavera della Lazio scomparso negli scorsi giorni a seguito di un incidente stradale. Come riferisce Il Corriere della Sera, nella giornata di ieri i vigili urbani hanno ascoltato Tiziano Rozzi, il 18enne che si trova ricoverato presso l’ospedale Policlinico di Tor Vergata, in auto con “Guero” mercoledì scorso; obiettivo, sapere chi guidasse la Smart su cui viaggiavano e che ha tamponato la Mercedes di un 67enne.

Era proprio Tiziano Rozzi al volante, una notizia importante per cercare di fare luce sull’indagine aperta per omicidio stradale. Il ragazzo è già stato sottoposto ai vari test di alcol e droghe, ed è risultato essere negativo, ma secondo il quotidiano nazionale non è da escludere possa ora essere iscritto sul registro degli indagati come atto dovuto, in attesa di eventuali altri dettagli.

MORTE DANIEL GUERINI: DAI VIDEO LA VERITA’?

Continua ad essere grave l’altro ragazzo in auto con Daniel Guerini, il 18enne Edoardo De Blasio, in coma farmacologico all’ospedale San Giovanni di Roma. Intanto si prosegue nelle indagini, e la risposta ricercata potrebbe giungere dall’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza acquisiti dai vigili urbani del Gruppo Casilino: dai video si potrebbero chiarire le posizioni delle due auto coinvolte prima e dopo lo scontro, mentre è certo che lo scontro non sarebbe stato ripreso. La polizia municipale ha inoltre convocato alcuni testimoni e la persona che ha telefonato al 112 per lanciare l’allarme, in quanto potrebbero fornire altre informazioni utili sull’accaduto. Intanto lunedì è atteso l’esito dell’autopsia, mentre i funerali del povero Daniel Guerini si terranno alle ore 12:00 nella basilica di Don Bosco. Si tratterà purtroppo di una cerimonia “blindata” per via delle misure restrittive anti-covid in corso. Anche per questo non si potrà dare l’ultimo saluto al giocatore presso il quartier generale della Lazio a Formello.

