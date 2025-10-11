L'attrice Nancy Brilli è stata protagonista di una spiacevole vicenda con la giuria ed in particolare Selvaggia Lucarelli. Le parole hanno fatto discutere

L’attrice Nancy Brilli è una delle protagoniste della trasmissione tv Ballando con le Stelle, uno degli storici programmi arrivati alla 25esima edizione e che vede quest’anno diversi spunti interessanti. Nel corso dell’ultima puntata si è acceso un grande dibattito subito dopo lo show messo in scena da Nancy Brilli e sono nate tante polemiche su ciò che ha detto la giuria.

Non è stata una settimana semplice per Nancy Brilli che ha lavorato e deciso di andare in scena normalmente ma che ha vissuto la perdita e il lutto dell’amata cagnolina Margot, animale di compagnia che è stata fondamentale nella vita della donna e che l’ha accompagnata negli ultimi anni. Nonostante ciò Nancy ha parlato con lo staff ed ha detto ‘The Show Must Go On’, citando la celebre canzone dei Pink Floyd e decidendo così di proseguire.

Nancy Brilli ha messo in scena così la prova e la giuria ha apprezzato la decisione di scendere e mettersi in pista nonostante una perdita importante come può essere quello di un animale di compagnia a chi si è profondamente legati. Tutti i membri della Giuria, da Mariotto a Matano hanno espresso il proprio cordoglio all’attrice ma Selvaggia Lucarelli – come gli capita di consueto durante la trasmissione – ha usato toni che non sono piaciuti a tutti.

Selvaggia Lucarelli e l’attacco frontale a Nancy Brilli

Oltre alla sua prova Nancy Brilli ha fatto parlato in questi giorni per il piccolo scontro con Selvaggia Lucarelli che dopo il ballo dell’attrice ha usato toni davvero molto forti: “Premetto che se dovesse morire il mio gatto non aspettatemi qui che andrò sul ponte dell’arcobaleno con lui ma Nancy non può esserci un bonus lutto animali domestici”.

Quella che poteva sembrare una battuta si è trasformata in una vera critica e in molti non hanno affatto apprezzato queste parole, con la giornalista che ha evidenziato di non avere affatto tatto in queste situazioni. Parole pesanti e anche Nancy Brilli non ha affatto gradito.

Dopo essersi mostrata scura in volto in trasmissione Nancy Brilli ha ripostato una serie di Instagram Stories con toni piuttosto duri contro la giornalista, parole pesanti di fan e suoi amici, come la giornalista Daniela Fedi che ha richiamato Selvaggia con un duro: “Selvaggia Lucarelli, sei degna del tuo nome e dovresti tornare nella giungla da cui provieni”.