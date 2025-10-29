Riaperte le indagini sulla morte di Aurora Maniscalco, autorità di Austria e Italia si coordineranno per scoprire le dinamiche di quanto accaduto

Riaperte le indagini in Austria sulla morte di Aurora Maniscalco, la hostess italiana che viveva a Vienna insieme al fidanzato, precipitata dal balcone di casa al terzo piano lo scorso 22 giugno. Dopo che il caso era stato inizialmente archiviato come suicidio, ora i magistrati hanno deciso di disporre una nuova serie di accertamenti. Saranno quindi ascoltati nuovi testimoni e soprattutto ripartirà l’iter di interrogatori nei confronti del compagno Elio Bargione, che in precedenza secondo quanto affermato dall’accusa, aveva fornito versioni incongruenti in merito alle dinamiche dei fatti accaduti. Nessuno tra i vicini della coppia, così come la famiglia della vittima, sembra credere al fatto che Aurora si sia uccisa volontariamente.

Crosetto: "Territori ucraini persi sono irrecuperabili"/ "La Russia ci ha già attaccato con la guerra ibrida"

Tanto che sul muro del palazzo vicino al luogo della caduta è stata lasciata la scritta “Stop femminicidio“. Ora gli investigatori austriaci in collaborazione con le auorità italiane, proveranno a far luce sulla vicenda concentrandosi sulle ultime ore di vita della ragazza e sulla relazione sentimentale che ultimamente come avevano confermato molti conoscenti, si era incrinato, arrivando a litigi e scontri che erano sempre più frequenti.

“Documenti Biden firmati con l'Autopen: siano annullati”/ Rep vs ex presidente: “Non era in salute...”

Morte di Aurora Maniscalco, riaperte le indagini, avvocati consegneranno relazione del medico legale dopo l’autopsia

Le nuove indagini sulla morte di Aurora Maniscalco saranno coordinate tra Italia e Austria, da Palermo e gli avvocati della famiglia della ragazza hanno già annunciato di aver predisposto una relazione del medico legale, che ha provveduto ad eseguire l’autopsia i cui risultati però non sono ancora stati resi noti. Nel frattempo saranno ascoltati a Vienna anche i testimoni, che potrebbero confermare le ipotesi di femminicidio sostenute dall’accusa e arrivare ad una condanna del fidanzato Elio Bargione, che attualmente vista l’inchiesta è sospettato solamente di istigazione al suicidio.

Rinnovato il contratto dei lavoratori domestici/ Cosa cambia per colf, badanti e baby sitter: 230 euro in più

La possibilità che la 24enne si sia lanciata dal balcone volontariamente per uccidersi era comunque già stata esclusa da alcuni vicini di casa. Una tra queste, residente nello stesso palazzo, aveva dichiarato infatti che molti avevano paura di parlare ma che in realtà i litigi tra i due erano noti da tempo. Una convivenza che era partita bene ma poi diventata insostenibile con urla e discussioni frequenti che erano considerate strane per quel quartiere tranquillo dove situazioni del genere erano rare. Proprio per questo, come aveva detto un commerciante della zona, dopo l’accaduto nessuno voleva più ricordarlo.