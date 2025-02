Svolta nelle indagini sulla morte di Camilla Sanvoisin, la 25enne figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin trovata senza vita a Roma, a casa del fidanzato Giacomo Celluprica, giovedì scorso. L’ipotesi è che la giovane sia deceduta per overdose e la polizia sarebbe arrivata a individuare il presunto pusher attraverso l’analisi dei tabulati del telefono del compagno.

Francesca Girardi, chi è: una delle vittime di Unabomber/ "Voglio incontrarlo, la mia ferita è ancora aperta"

Le indagini sono svolte dal commissariato Flaminio Nuovo e avrebbero portato alla sua identificazione nel giro di pochi giorni dalla tragedia. L’uomo sarebbe attivo nel territorio di Tor Bella Monaca e sarebbe sospettato di aver venduto la droga alla vittima.

Morte di Camilla Sanvoisin, il punto sull’inchiesta

L’esame dei dispositivi della coppia è scattato per chiarire gli eventuali contatti dei due prima della morte di Camilla Sanvoisin, e da questo accertamento sarebbe emerso il nome del presunto spacciatore. Il corpo della 25enne sarebbe stato trovato all’alba di giovedì in un appartamento della Giustiniana, e si attende ora l’esito dell’esame tossicologico per capire se davvero sia morta a causa di una overdose e per quali eventuali sostanze stupefacenti.

Unabomber, chi è e le ultime novità sulle nuove indagini/ Attesa perizia sui reperti

L’autopsia avrebbe già restituito una prima evidenza: sul cadavere non sarebbe presente alcun segno di violenza e non vi sarebbero tracce di traumi potenzialmente concorrenti nel decesso. Stando al racconto del fidanzato, riporta ANSA, i due sarebbero andati a dormire dopo aver consumato dell’eroina.

L’autopsia, oltre a fornire dettagli sull’orario esatto del decesso, potrebbe stabilire se, con un soccorso tempestivo, la venticinquenne si sarebbe potuta salvare. Un aspetto attorno a cui ruoterebbero le indagini. Al momento, Celluprica risulterebbe indagato per l’ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto. Sarebbe stato lui a trovare il corpo della fidanzata al suo risveglio e a lanciare l’allarme.

Pierluigi Barbieri, chi è sicario di Ilenia Fabbri/ Ricorso alla Corte Europea per evitare l'ergastolo