Roberto Rossi è morto/ Il toccante ricordo di Marco Masini e altri Vip: “Amico e uomo importante”

Roberto Rossi è morto: chi era

Questa notte, tra il 10 e l’11 maggio 2023, è venuto a mancare Roberto Rossi, A&R Director della Columbia Sony Music Italy che ha annunciato la sua scomparsa. Discografico, autore, maestro e collega stimato da tutti, Roberto ha vantato numerosi e importanti successi nonché una lunga esperienza al Festival di Sanremo come direttore d’orchestra di tanti artisti.

Tanti messaggi di cordoglio sui social da parte di personaggi VIP che lo hanno ricordato, come ad esempio, quello di Marco Masini.

Marco Masini ricorda Roberto Rossi: “Quanti brani abbiamo prodotto, quanti ne abbiamo scartati”

Marco Masini ha condiviso una foto che lo immortala assieme a Roberto Rossi. Allo scatto, il cantante ha accompagnato il seguente ricordo: “Chi lo avrebbe mai detto !!!!! – per poi raccontare – Ci siamo conosciuti nell’87 in un hotel con piscina di Acireale, io ero il tastierista di Raf tu di Eros. Proprio mentre in un giorno off facevamo il bagno, venne fuori il nome di keith Emerson e da lì non abbiamo più smesso di parlare. Dopo tanti anni ti ho ritrovato direttore artistico di una delle più grandi etichette multinazionali esistenti e proprio tu mi hai voluto con te; insieme in Sony per ricominciare il viaggio”.

Marco Masini, nel lungo post sul proprio account ufficiale Instagram, ha ricordato: “Quanti brani abbiamo prodotto, quanti ne abbiamo scartati.. sei stato un collaboratore, un amico, un musicista, un uomo importante quando era il momento di scegliere. E adesso che te ne vai sono sicuro che mi guiderai ancora, con una forza più grande, perché quelli come te ci sono per sempre”. Infine, il saluto al direttore artistico: “Ciao Roby, ti voglio bene”.

Morte Roberto Rossi, il ricordo di altri VIP, Gigi D’Alessio: “Dio l’ha voluto al suo fianco per dirigere il coro degli angeli”

Marco Masini non è stato l’unico a ricordare Roberto Rossi. La conduttrice Simona Ventura, in merito al direttore artistico, ricordando un aneddoto legato alla sua prima partecipazione ad X Factor, ha scritto: “Quando decisi, nel 2007, di fare la giudice di X Factor su Rai2, sei stato il primo a capire i miei timori nel camminare in terreni così misteriosi e a tendermi la mano…”. Roberto è sempre stato uno dei suoi più cari amici. Per tale ragione, Simona Ventura, ha già fatto sapere ai suoi numerosi follower che non lo scorderà mai: “Sei stato un grande amico.. Non ti scorderò mai Roberto…”.

Questo il messaggio, invece, di Gigi D’Alessio: “Dio l’ha voluto al suo fianco per dirigere il coro degli angeli”. Un altro cantante, Enrico Ruggeri ha scritto sui social: “Ha vissuto con la musica, amandola e rispettandola, sempre sorridendo, amato da tutti. Era la prova che “il discografico” può essere una bella persona. Nel 2016 e nel 2018 eravamo ancora assieme, aveva diretto l’orchestra per me al Festival: abbiamo passato ancora una volta momenti piacevolissimi“. La scomparsa di Roberto Rossi lascia un vuoto immenso nel mondo della musica italiana e non solo. Al suo ricordo, si uniscono le nostre più sentite condoglianze alla famiglia.

