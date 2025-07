Come è morto dj Godzi? Sta cercando di capirlo il talk di Canale 5, Morning News, parlando con il padre del ragazzo, ecco cosa ha detto

A Morning News si torna a parlare del caso di dj Godzi il nome d’arte di Michele Noschese, il ragazzo italiano morto a Ibiza in circostanze ancora poco chiare. Il talk di Canale 5 ha parlato ancora con il signor Giuseppe, papà del ragazzo, che ha spiegato: “L’autopsia di Michele è stata fatta d’ufficio in maniera molto frettolosa lunedì mattina. Io sono arrivato qui sabato sera, il consolato italiano a Barcellona mi ha contattato alle 16:23 della domenica dandomi disponibilità assoluta, poi mi ha chiamato il console generale Luca Fava che è stata una persona speciale, mi ha aiutato e tranquillizzato, dicendo di iniziare a pensare ad un collegio legale”.

E ancora: “Lunedì mattina mentre io stavo cercando di mettere insieme un po’ i pezzi visto che io non vivo ad Ibiza, ho avuto l’informazione che si stava procedendo all’autopsia poi io sono riuscito a trovare dei legali e un perito di parte che è venuto lunedì mattina. L’esame è stato fatto frettolosamente… a parte che solitamente l’autopsia viene comunicata alla famiglia e invece lo abbiamo saputo dopo che l’hanno fatta. Io ho chiamato un perito che mi ha detto che andava approfondita l’autopsia con altri esami e stanotte è stata fatta una risonanza magnetica e una tac che ci dovrebbero dare ulteriori informazioni”.

MORTE DJ GODZI, IL PAPA’: “SONO STATI FATTI DUE ESAMI”

Poi ha proseguito: “Sono state fatte alla Clinica del Rosario, la miglior clinica privata di Ibiza, ed era l’unico modo per poter fare questo esame in tempi brevi, siamo in attesa dei risultati, mi hanno mandato i file che vanno interpretati, manca la refertazione ufficiale. Io non mi aspetto niente di che, io ho totale fiducia nella magistratura spagnola quindi sono certo che darà corso a questa cosa nei modi più rapidi e corretti possibili. La prima autopsia parla di necrosi polmonare con sanguinamento negli alveoli polmonari, e questo può significare tante cose”.

Il papà di dj Godzi aggiunge: “Si è parlato di coltelli e pistole in possesso di mio figlio, se li avranno trovati li avranno acquisiti, e avranno cercato delle impronte digitali”. E ancora: “Michele è conosciuto in tutto il mondo, se avessi avuto il minimo sentore che fosse andato un po’ oltre, io sarei venuto a prenderlo qui molti anni prima. Lui vive qui da 12 anni, Ibiza non è Lourdes e Fatima, i ragazzi vengono qui per divertirsi sballare e ballare, lui era qui per lavorare, era uno dei maggiori producer mondiali nella techno, ha avuto un riconoscimento a livello planetario”.

MORTE DJ GODZI, IL PAPA’: “IL VICINO DI CASA XAVIER…”

Sul vicino di casa di dj Godzi, Giuseppe aggiunge: “Io ho incontrato due volte il signor Xavier, vicino di casa di Michele, appena l’ho visto mi ha abbracciato e si è messo a piangere. La seconda volta l’ho incontrato il giorno dopo e mi ha abbracciato nuovamente e si è messo a piangere. Sua figlia dice che ha dei lividi? Il papà stavo bene, certamente non l’ho fatto spogliare ma posso dire che il rapporto fra Michele e il vicino, che tra l’altro non ha sporto denuncia… se avessero fatto male a mio padre io avrei fatto denuncia, ma neanche la figlia ha fatto una denuncia. Nessuno ricorda di un coltello, si parla di una pistola… comunque massimo fiducia nella magistratura spagnola, sono tutte cose che mi hanno raccontato e io ne prendo atto”.

Per la magistratura spagnola è stato fatto tutto secondo le regole e a riguardo il padre commenta: “Io voglio solo che si faccia chiarezza e giustizia, non stiamo cercando degli assassini ma dei colpevoli e anche mio figlio potrebbe essere colpevole, sono certo che la magistratura darà corso alle indagini e arriverà ad un giudizio finale e io sono fiducioso”.

MORTE DJ GODZI, IL PAPA’: “HO LA PELLE D’OCA…”

Il papà ha aggiunto: “Questo non è un match Italia-Spagna, qui bisogna appurare la verità, sto sentendo il racconto degli amici di Michele e ho un po’ di pelle d’oca, sto cercando di reggere e di fare la persona lucida e dura, ribadisco la mia fiducia nella magistratura, mi auguro che la polizia avesse delle body cam, tra l’altro qui è un obbligo, le avranno sicuramente e avranno messo agli atti il coltello, la pistola, i chilogrammi di cocaina che c’erano in casa e noi prenderemo atto di tutto questo”.

In conclusione il papà di dj Godzi ha ricordato quale rapporto vi fosse con il figlio e in breve la carriera dello stesso: “Michele è stato il mio migliore amico, lui lo sapeva, non c’era un rapporto fra padre e figlio ma fra due amici scanzonati, due complici, due compagni di merende, lui è stato uno sportivo, ha giocato a calcio nella primavera del Napoli poi a 17 anni decise lucidamente di interrompere con il calcio laureandosi in economia e commercio, poi decise di andarsene a Ibiza e aprì il suo studio da producer, li sopra ci stanno tutte le “droghe” che usava, aveva una congiuntivite, di notte si metteva a produrre fino a tardi. Lui ci chiamava 7 o 8 volte al giorno, l’ultima volta mi ha chiamato alle 22 di venerdì dicendomi che era in piscina”. Una vicenda quindi ancora poco chiara, speriamo che si possa fare chiarezza il prima possibile anche perchè la famiglia di dj Godzi merita di conoscere la verità e soprattutto di sciogliere i dubbi emersi in queste ore: ma sono solo fantasiose ricostruzioni o qualcosa di vero c’è?