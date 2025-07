Morning News ha parlato stamane con due amici di dj Godzi, il giovane Michele Noschese morto a Ibizia: ecco cos'hanno riferito

Morning News ha parlato stamane con alcuni amici di dj Godzi, il disk jockey morto in circostanze sospette a Ibiza, cercando di ricostruire cosa sia accaduto quella notte: “Michele mi ha mandato un messaggio che andava a dormire – racconta un ragazzo – e che non sarebbe uscito, erano le 22:47 di venerdì sera. Ci sono delle testimonianze che alle 2:30/3:00 della notte qualcuno è venuto qui, a quell’ora iniziano a scrivere qualcosa e vengono qui per sentire la musica di dj Godzi. Alle 7 di mattina succede qualcosa, scompaiono delle cose dalla casa perchè qui non c’erano amici stretti ma conoscenti, quindi lui decide di cacciare tutti, ha una piccola discussione con una persona qua dentro e la ragazza nel momento di caos decide di andarsene. A quel punto hanno chiamato la polizia i vicini di casa per il casino. Lui nel frattempo è andato dal vicino Xavier, una persona di 90 anni, per sbaglio gli schiaccia un piede, e nel frattempo arriva la polizia e poi quello che è successo è successo. Michele era in uno stato di alterazione – aggiunge l’amico – erano 4 o 5 poliziotti, è stato immobilizzato secondo me in un modo sbagliato”.

Morte dj Godzi/ Il papà: “Attendo di conoscere la verità, non aveva kg di droga ne tanto meno armi”

Poi ha precisato: “C’erano 6-8 persone in casa, c’era musica ma non era una mega festa. I testimoni oculari sono solo due, tutti gli altri che parlano… è impossibile. I due testimoni non hanno visto un coltello, Michele non era armato, lui non ha mai avuto un’arma, mai stato arrestato, mai avuto una denuncia, chi ha visto e chi era dentro quella casa erano solo in due. Tutti gli altri erano fuori, in piscina”. Ad un certo punto dj Godzi è andato a letto poi alle 7 si è svegliato, ha sentito rumore ed ha mandato un messaggio agli amici che erano in casa: “Andate via tutti perchè ci sono i bambini che dormono”.

Ascolti Tv 24 luglio 2025: Temptation Island raddoppia e fa il botto/ Record per La Ruota della Fortuna

MORTE DJ GODZI, L’AMICO: “LA RAGAZZA NON ERA RINCORSA DA MICHELE”

Un altro amico, presente in casa, aggiunge: “Io stavo dormendo e ho sentito lui uscire poi mi è venuto a svegliare e mi ha detto di andare a comprare il mangiare per i gatti, sono uscito e sono andato in piscina dove c’erano dei vicini che avevano sentito un po’ di rumore, poi ho visto la ragazza che andava via e Michele è andato dal vicino di casa che era come un secondo padre per lui. La ragazza non è stata rincorsa assolutamente da Michele – smentendo una indiscrezione che circolava in queste ore – nel frattempo era stata chiamata la Guardia Civil da vari residenti. Io sono risalito sopra per cercare di controllare la cosa ma quando sono salito lui non c’era ed ho capito che stava nella casa del vicino, dove è poi avvenuta la colluttazione con le forze dell’ordine”.

Luca Laurenti concorrente di Tale e Quale Show 2025?/ "Trattativa lampo in corso"

Quindi ha proseguito: “Quello che ho visto l’ho raccontato sempre con qualsiasi persona che ho parlato, io ho sempre detto la verità, la mia versione non è mai cambiata dall’inizio alla fine, che poi i giornali scrivano altre cose, non spetta a me dirlo. Di bugie ce ne stanno tante, non c’era una grandissima festa a casa, bugie anche che la ragazza veniva inseguita, la ragazza lo ha anche testimoniato, ha semplicemente detto che era una donna, non europea, ed ha avuto un po’ di paura per l’agitazione che c’era, ed è andata via. Assolutamente Michele non la stava inseguendo e ci sono anche delle prove che lui non lo inseguiva, già ho raccontato tutto agli inquirenti”.

MORTE DJ GODZI, L’AMICO: “QUANDO E’ ARRIVATA LA POLIZIA LA SITUAZIONE SI E’ AGITATA”

Quando è arrivata la guardia civil: “Ho visto l’agitazione, sono entrato in casa insieme alla sicurezza del residence, ho visto la guardia civil andare su Michele per cercare di ammanettarlo. C’erano Xavier a terra, mentre Michele veniva ammanettato dalla polizia, l’ho visto che si agitava ed è stato colpito da due o tre pugni in faccia e alcuni pugni dietro la schiena. Non ho provato ad intervenire, la guardia civil non si era accorta che io stavo lì, poi mi hanno visto dopo i pugni e mi hanno gridato di uscire, cacciandomi, poi dopo una decina di minuti è arrivata l’ambulanza e poi ci hanno dato la fatidica notizia che Michele era morto”.

La versione dei due amici sembra quindi contrastare nettamente con la ricostruzione delle forze dell’ordine, di conseguenza bisognerà comprendere nel dettaglio cosa sia accaduto, aspettando le risultanze ufficiali dell’integrazione dell’autopsia richiesta del padre e nel contempo il proseguo delle indagini. La speranza è che si possa fare una volta per tutte chiarezze, visto che la famiglia merita di scoprire perchè il figlio è morto praticamente da un momento all’altro.