Erika Ferini Strambi venne trovata senza vita il 5 luglio nei campi fuori Milano: ma come è morta? E' stata uccisa? Il punto di Chi l'ha visto

Il giallo di Erika Ferini Strambi ieri a Chi l’ha visto, la donna di 53 anni trovata senza vita dopo un misterioso incidente d’auto avvenuto fuori Milano. La vittima era stata vista in un locale poche ore prima, dopo di che si era allontanata da sola in auto ma invece di prendere la strada per la propria abitazione aveva deviato, trovando poi la morte in un campo fra Pantigliate e Peschiera del Garda.

Cosa è successo? La 53enne Erika Ferini Strambi aveva dei problemi fisici, una sindrome particolare che rendeva le sue ossa particolarmente fragili, ed era quindi costretta a camminare con le stampelle. La sera della scomparsa, il 5 luglio scorso, si trovava in un locale di Segrate con l’amico Roberto che però è rimasto nello stesso locale quando invece lei se ne è andata, attorno a mezzanotte, un comportamento definito un po’ anomalo dallo stesso amico.

Dopo la denuncia sono scattate le indagini e la vettura è stata ritrovata solo dieci giorni dopo e in seguito, dall’analisi dello smartphone della vittima, è emerso che quella notte, alle ore 4:00 del mattino, chiamò in stato confusionale un taxi per venirla a prendere, prima che la linea cadesse. Perchè non ha chiamato il 112? L’ipotesi più accreditata è che, avendo bevuto oltre il consentito, le avrebbero ritirato la patente.

ERIKA FERINI STRAMBI, TUTTE LE COSE CHE NON TORNANO

Decisamente sospetto anche il ritrovamento del corpo, avvenuto a 200 metri dall’auto, ma senza gli slip, come se qualcuno l’avesse violentata o magari subito dopo un rapporto: un giallo nel giallo. Pochi giorni dopo il ritrovamento del cadavere la donna è stata sottoposta all’autopsia di rito che però non ha evidenziato segni di morte violenta ne tanto meno di violenza sessuale, di conseguenza il mistero rimane, come è morta Erika Ferini Strambi?

Secondo gli amici è poco probabile che la donna, alla luce nelle sue difficoltà a camminare, sia uscita da sola in auto, in un campo, in piena notte, di conseguenza l’ipotesi maggiormente accreditata è che la vittima, dopo aver lasciato il locale a Segrate, si sia incontrata con qualcuno e magari quell’incontro non è andata come si sperava. Si ipotizza un uomo conosciuto online, magari tramite via chat e non è da escludere che una volta che i due si sono incontrati lo “spasimante” abbia reagito male vedendo la sua disabilità, dopo di che ne sarebbe nato un litigo. Resta da capire come mai il radio taxi non abbia segnalato nulla, visto che a denunciare la sparizione di Erika Ferini Strambi è stato solo il padre, ma il giorno dopo, quando il cellulare risultava essere spento da troppo tempo.

ERIKA FERINI STRAMBI, LE PAROLE DEGLI AMICI

Chi l’ha visto ha parlato con alcuni amici di Erika Ferini Strambi, “E’ sempre stata una donna molto aperta verso gli altri – racconta Roberto – sempre disponibile a parlare, a chiacchierare, una persona solare. Lei era molto aperta, era una persona che cercava il contatto visivo, ma anche un uomo, una persona che potesse andar bene”.

Roberto fa notare anche come la sera della scomparsa Erika abbia lasciato il locale più presto rispetto al solito: “E’ strano perché lei fino alla mattina non andava a casa, in tutti i locali dove sono stato, lei fino alla chiusura del locale non usciva, alle 2:00, alle 3:00 di notte”, invece quella sera è uscita a mezzanotte. “Ma non mi ha detto vado a casa – aggiunge Roberto – vado via”. Una collega di Erika aggiunge su quella sera: “Abbiamo il dubbio che non fosse da sola o che comunque dovesse incontrarsi con qualcuno”.

ERIKA FERINI STRAMBI, L’IPOTESI DI UN INCONTRO FINITO MALE

Roberto ha aggiunto: “Lei pubblicava foto sue online che non erano assolutamente reali. Io non vorrei che si sia fermata in intimità con qualcuno e che poi questo, quando l’ha vista, ha visto un’altra persona, magari non gli aveva neanche raccontato che camminava con le stampelle, sai. E se questo tizio era una persona sbagliata, magari si è infuriato… Avranno litigato, secondo me”.

La collega aggiunge: “Hanno litigato. Poi magari lei è partita con la macchina e magari questo qui le correva dietro con la macchina”, un inseguimento che poi si sarebbe concluso con la morte di Erika. Ad oggi si brancola nel buio, sono passati più di due mesi dalla morte della 53enne ma non è ancora chiaro perchè sia morta, come ed eventualmente chi le ha fatto del male. Possibile che le telecamere non abbiano inquadrato nulla quella notte, o magari quando è stata trovata la vettura – ricordiamo dieci giorni dopo – i filmati erano già stati in qualche modo cancellati? Tutte domande a cui cercheranno di trovare una risposta gli inquirenti.