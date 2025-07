Erika Ferini Strambi sembra che fosse solita sparire per una decina di giorni: lo dice una donna intervistata da Morning News

Il programma di Canale 5, Morning News, si è occupato stamane del caso di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata senza vita in un campo di Pantigliate, non troppo distante da Peschiera Borromeo (provincia di Milano), lo scorso 16 luglio. Era scomparsa una decina di giorni prima, nella notte fra il 5 e il 6 luglio, dopo aver passato una serata in un locale karaoke in quel di Segrate. Cosa è successo? La 53enne ad un certo punto – dopo la mezzanotte, ha preso e se ne è andata ma avrebbe lasciato il locale da sola, come spiegano dei testimoni, di conseguenza è probabile che abbia incontrato qualcuno sul suo percorso verso casa o eventualmente che avesse un appuntamento con qualcuno.

Come fa notare Morning News ad un certo punto la Mini di Erika Ferini Strambi fa una deviazione rispetto al suo tragitto verso casa, a Milano, virando verso la direzione opposta e finendo appunto a Pantigliate, perchè? Cosa è successo in macchina? Ha magari ricevuto una chiamata, qualcuno le ha chiesto un passaggio – magari una persona di cui si fidava – o semplicemente, come detto sopra, aveva un appuntamento?

MORTE ERIKA FERINI STRAMBI, COSA DICE CHI LA CONOSCEVA

E’ quello che stanno cercando di capire gli inquirenti, nel frattempo il talk di Canale 5 ha parlato con una donna che conosceva Erika Ferini Strambi e il padre, che ha spiegato una cosa un po’ particolare: “Era un’abitudine che andava via e non si faceva sentire e il padre qualche volta era andato dai carabinieri a fare denuncia ma ultimamente non andava più perchè tanto tornava sempre”, per poi aggiungere: “Mi ricordo una ragazza per bene”.

Un barista di un locale vicino a dove abitava Erika spiega: “Beveva uno Spritz poi andava via, era sempre da sola”, mentre un altro aggiunge: “Era una persona con un carattere forte, una persona con una bella personalità”.

Infine le parole di un’anziana persona scossa dall’accaduto: “Mi dispiace tantissimo per quello che è successo, sono due notti che non dormo, una brava ragazza, lavorava… siamo rimasti colpiti tantissimo”. Le autorità hanno disposto l’autopsia che stabilirà le esatte cause di morte, uno step importante nell’indagine che al momento è stata aperta con il capo di incolpazione di omicidio a carico di ignoti, visto che attualmente non vi sono indagati. Da una prima ispezione sul corpo della donna non sono emersi segni di violenza, ma tenendo conto che il cadavere era in avanzato stato di decomposizione nulla sarà da lasciare al caso.

MORTE ERIKA FERINI STRAMBI, TUTTE LE COSE CHE NON TORNANO

Ci sono troppe cose che non tornano, a cominciare dalla Mini Nera della donna ritrovata in un fosso con ancora le chiavi inserite nel quadro, ma non ci sono segnali sulla strada che facciano pensare ad una manovra brusca: che sia stata una simulazione di qualcuno, magari per inscenare un incidente? Il cadavere è stato inoltre trovato a 200 metri dalla vettura, e accanto al cadavere vi erano le stampelle che usava la vittima e i suoi slip, ma mancano la borsa, i documenti e soprattutto il cellulare: lo smartphone l’ha per caso preso il killer magari per cancellare qualche traccia?

Sarebbe chiaramente una mossa sbagliata visto che il telefono si può rintracciare anche se spento, in ogni caso non è da escludere sia semplicemente finita nei campi. L’ipotesi del malore magari con conseguente incidente non spiega la biancheria intima, di conseguenza al momento la pista più accreditata è quella di omicidio. In tutto questo c’è la misteriosa figura di un uomo che era con Erika la sera della sparizione, ma che sarebbe rimasto nel locale dopo che lei se ne era andata: sicuramente sarà già stato sentito dagli inquirenti.