Francesca Ercolini potrebbe non essersi suicidata. È questo quanto sostiene una nuova indagine che è stata riaperta, come fa sapere l’agenzia Ansa, in merito alla morte della giudice di Campobasso, trovata senza vita in casa sua a Pesaro il 26 dicembre di tre anni fa, il giorno di Santo Stefano del 2022. Una morte che era apparsa subito sospetta e che, nonostante sia stata catalogata come suicidio, non aveva mai convinto i familiari della stessa Francesca Ercolini.

Da questa nuova indagine potrebbero emergere risvolti fino ad oggi impensabili e un primo importante appuntamento si terrà già la prossima settimana, il 23 maggio, quando il giudice per le indagini preliminari del tribunale de L’Aquila individuerà il perito che effettuerà una nuova autopsia sulla povera giudice, dopo che il cadavere sarà stato riesumato. Si terrà quindi un incidente probatorio, cristallizzando le risultanze, così come richiesto espressamente dalla procura dell’Aquila nell’ambito, quindi, di questo nuovo filone di indagini.

FRANCESCA ERCOLINI, NUOVE INDAGINI GRAZIE ALLA TENACIA DELLA MAMMA

Tutto merito della mamma della donna, scrive ancora l’Ansa, precisamente di Carmela Fusco, che è anche la sorella di Angiolina Fusco, politica molisana morta nel 2021. I parenti sono da sempre convinti che Francesca non si sarebbe mai potuta suicidare, parlando di una vicenda inspiegabile: non vi erano motivi per cui la donna dovesse togliersi la vita e, soprattutto, nelle precedenti settimane non erano mai comparse delle avvisaglie.

Cosa è successo, quindi, nell’abitazione di Pesaro? È quello che vuole sapere la mamma e, nel contempo, ciò su cui stanno cercando di fare luce gli inquirenti. Ad aiutare il lavoro di indagine anche la perizia medico-legale depositata dall’avvocato della madre, che farebbe emergere una serie di incongruenze rispetto alle conclusioni a cui sono arrivati i periti dopo aver ritrovato il cadavere di Francesca Ercolini. Inoltre, si terrà un altro importante esperimento giudiziale, andando a ricostruire la scena del presunto crimine, appunto nell’abitazione dove è stata rinvenuta la giudice.

FRANCESCA ERCOLINI, NUOVE INDAGINI E DUE INDAGATI

Tutta una serie di attività che potrebbero fare luce su quello che, secondo i familiari della vittima, è un vero e proprio mistero. Nel frattempo, sono comparsi i primi nomi sul registro degli indagati, a cominciare dal marito della donna presunta suicida, Lorenzo Ruggeri, di professione avvocato, ma anche il medico legale che ha eseguito la prima autopsia.

Due nomi “importanti”, ma ovviamente essere indagati non significa affatto essere colpevoli: serve un eventuale rinvio a giudizio, un processo e una condanna, cosa che al momento appare lontanissima. Nei loro confronti si indaga su diversi reati, come il depistaggio, la violazione del segreto istruttorio e la falsità ideologica, e l’Ansa fa notare che già in passato si era indagato per maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio, una circostanza che, per la mamma di Francesca Ercolini, potrebbe essere rilevante.