Michele Cilli e Francesco Diviesti si conoscevano? Il primo è scomparso tre anni fa, a gennaio, mentre il secondo è stato trovato senza vita il 29 aprile scopro nelle campagne fra Canosa di Puglia e Minervino Murge. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera i due sono presenti in una foto, seduti al tavolo di una pizzeria in quel di Barletta. Michele aveva 24 anni quando è morto, mentre il secondo, un barbiere, aveva solo 26 anni. Secondo quanto riferisce la famiglia di Diviesti i due erano semplici conoscenti, ma il destino tragico che li accomuna farebbe pensare a qualcosa di più.

Pierina Paganelli, allarme per Louis Dassilva ricoverato in ospedale/ “Non ha più voglia di lottare”

Ma cosa è accaduto? Michele Cilli, quando sparì, si trovava al bar con i suoi amici per poi salire in macchina di Dario Sarcina, quello che è stato poi ritenuto il killer: dopo di che è sparito, da tre anni si è persa ogni traccia. Secondo quanto emerso, il 24enne era legato al mondo dello spaccio di stupefacenti, di conseguenza non è da escludere che si sia trattato di un omicidio riguardante il controllo della piazza. Francesco Diviesti, invece, barbiere incensurato, sarebbe stato ucciso e poi portato nelle campagne, dopo di che il suo corpo senza via sarebbe stato dato alle fiamme.

Omicidio Sargonia Dankha, motivazioni ergastolo Salvatore Aldobrandi/ "La considerava di sua proprietà"

MORTE FRANCESCO DIVIESTI E MICHELE CILLI: COSA E’ ACCADUTO A FRANCESCO DIVIESTI?

Era sparito il 25 aprile dopo essere uscito di casa la sera, e quindi trovato carbonizzato il 29 aprile: pochi giorni prima della sparizione era stato coinvolto in una rissa al centro di Barletta, e non è da escludere che quel fatto possa essere collegato alla sua morte. Attualmente, come riferisce il Corriere della Sera, si sta indagando per omicidio con l’aggravante del metodo mafioso, e sono cinque le persone finite sul registro degli indagati, fra cui due ragazzi di Barletta. Il forte sospetto è che il ragazzo sia stato ucciso, e le cinque persone sotto indagine sarebbero le responsabili secondo chi indaga.

Delitto Garlasco/ Avv. Stasi choc: “Mi aspetto delle sorprese...”

Il quotidiano di via Solferino vuole accendere i riflettori su una realtà, quella della provincia di Barletta, ma anche Andria e Trani, dove si uccide e poi si fa sparire ogni prova, anche il cadavere, visto che Michele Cilli non è mai stato ritrovato. Si tratta di un cosiddetto caso di “lupara bianca”, morti legati alla criminalità organizzata che non vengono più ritrovati, un fenomeno che è ancora molto diffuso e che ha riguardato da vicino anche la provincia di Foggia nonché la città di Altamura.

MORTE FRANCESCO DIVIESTI E MICHELE CILLI: UNA ZONA AD ALTO TASSO DI CRIMINALITÀ

A favorire queste situazioni, gli ettari svariati di campagne della zona, che ovviamente garantiscono l’anonimato e che permettono di agire in maniera pressoché indisturbata. Non esistono infatti telecamere di sorveglianza e si è lontani “anni luce” da ogni forma di umanità.

Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, non ci sta comunque a far passare la sua città come “una di Gomorra”, ma il Corriere della Sera ricorda che negli ultimi 4 anni si sono verificati ben 4 omicidi, e tutti di ragazzi molto giovani, visto che oltre a Francesco Diviesti e a Michele Cilli, morirono il 24enne Claudio Lasala, ammazzato con una coltellata nel 2021, mentre nel 2022 fu la volta del barista 33enne Giuseppe Tupputi, assassinato dopo che lo stesso non avrebbe dato da bere al suo killer.

Per l’Assopolizia in quella zona della Puglia circolano “gang di ragazzini” che cercano di ritagliarsi il proprio spazio senza dimenticarsi della droga, “tantissima”, che viene consumata tutti i giorni. Ma anche “furti ovunque”, sia in casa quanto nei negozi e in strada, così come moltissime “auto rubate”, un altro dei tristi fenomeni che da anni contraddistinguono la Puglia. Infine ci sono “truffe, malaffare diffuso e affari opachi”. Proprio per questo secondo l’Assopolizia bisogna accettare il fatto che si tratta di “un contesto che richiede un forte intervento dello stato”.