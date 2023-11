Morte Francesco Valdiserri/ La mamma: “E’ una vita che finisce, nulla è più come prima”

Il caso di Francesco Valdiserri a Storie Italiane, il giovane 18enne morto un anno fa, ad ottobre 2022, investito da un’auto. “E’ una vita che finisce – le parole della mamma Paola – quando finisce la vita di tuo figlio finisce anche la tua, la tua vita come l’avevi immaginata, programmata e pensata e nulla può tornare neanche lontanamente come prima. Non c’è un momento nella vita che ti resta in cui non pensi a lui, ci sono luoghi che non frequenti più”.

Francesco Valdiserri è stato investito da una ragazza positiva all’alcol e al test della droga: “E’ stato un omicidio stradale – ha proseguito la mamma del 18enne – è importante perchè chiarisce che mettersi in auto quando si guida non si può fare, è un dramma non solo per mio figlio ma anche per un’intera comunità così come per chi commette quel reato che alla fine vivrà con un peso impossibile da cancellare”. E ancora: “Io non ho avuto rapporti con questa ragazza, mettersi in auto in condizioni vietate e pericolosissime…”.

FRANCESCO VALDISERRI, LE PAROLE DEL PAPA’: “STAVAMO CADENDO NELLA DISPERAZIONE MA…”

Il papà di Francesco Valdiserri, in collegamento, ha aggiunto in merito ad una giornata organizzata ieri proprio per ricordare il figlio: “E’ stato un evento che ci permette di capire che ci sono giovani come quella ragazza ma anche altri che suonano, si divertono, giocano. A noi piacerebbe parlare di questo, della musica e del divertimento giusto, in maniera cosciente”.

“Ieri sera dopo il concerto siamo andati a mangiare in un fast food, abbiamo bevuto acqua e bibite, abbiamo mangiato dei panini, e il tutto ci ha messo di buon umore, ieri era il compleanno di Francesco e doveva essere una festa… Questi ragazzi un anno fa hanno organizzato un concerto dieci giorni dopo la morte di Francesco e in qualche modo ci hanno salvato, ci hanno fatto capire che non bisogna solo cadere nella disperazione”. E ancora: “Io non sono credente e non so se c’è aldilà qualcosa, ma se c’è allora Francesco ieri si è divertito”. La ragazza che ha investito Francesco ha scritto una lettera alla famiglia di Valdiserri ma non è ancora stata aperta: “Non so se la leggeremo mai – dice il padre – in questo momento siamo concentrati su altro”.

