Morte Franco Trinca, Procura indaga/ Omicidio colposo? “Esente da vaccino, ma…”

Franco Trinca, biologo no vax morto il 4 febbraio all’ospedale di Città di Castello, continua a far parlare di sé. Come si è appreso nelle scorse ore, la Procura di Perugia ha avviato un’indagine sul decesso del coordinatore del Movimento “Uniti per la libera scelta”, formato da diverse associazioni che hanno palesato la propria contrarietà nei confronti del vaccino anti-Covid. Stando alle informazioni in possesso dell’agenzia di stampa nazionale ANSA, il fascicolo è stato aperto “per l’ipotesi di reato di omicidio colposo e sarebbe a carico di noti. La Procura di Perugia e i carabinieri del Nas stanno indagando sul rilascio di diverse certificazione di esenzione dalla somministrazione del vaccino contro il Coronavirus”.

Galli contro l'eliminazione del Green Pass/ "Come condono fiscale per chi paga tasse"

Non solo: il “Corriere dell’Umbria” ha riferito che i carabinieri del NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) hanno anche acquisito presso la struttura sanitaria tifernate “le cartelle cliniche di Trinca, morto secondo il quotidiano in seguito alle complicazioni di una polmonite bilaterale da Covid. La Procura di Perugia ha quindi reso noto che è stata eseguita a Roma l’autopsia sul corpo di Trinca al fine di verificare l’effettiva causa di morte”.

Terremoto oggi Ascoli M 2.7/ Ingv ultime notizie, scossa ad Arquata del Tronto

MORTE FRANCO TRINCA: LA NOTA DELLA PROCURA DI PERUGIA

La nota con cui la Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, ha comunicato l’avvio di ulteriori approfondimenti in relazione alla scomparsa del biologo no vax Franco Trinca e alle circostanze in cui essa è avvenuta, recita così: “Franco Trinca era risultato, da altre indagini in corso, destinatario di esenzione dalla somministrazione del vaccino”.

In particolare, “l’accertamento autoptico si è reso necessario per comprendere se le situazioni che avevano giustificato l’esenzione fossero effettive e, in caso contrario, se il decesso, eventualmente dipendente da Covid, potesse essere ricollegabile all’omessa somministrazione del vaccino”.

Elon Musk paragona Trudeau a Hitler/ Il patron di Tesla a difesa dei no vax canadesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA