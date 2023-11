Morte Gaia von Freymann/ Mamma “Sono distrutta, a volte mi sembra di impazzire, sera dell’incidente…”

Gabriella, la mamma di Gaia Von Freymman, giovane vittima di un incidente stradale nel 2019 a Roma, è stata intervistata stamane dai microfoni di Storie Italiane. Un’occasione per ricordare quel terribile episodio che ovviamente ha distrutto la sua vita: “Quella sera il ricordo è stato tragico. Ho incontrato il papà di Gaia che era qui sotto e che mi ha detto che Gaia non rispondeva al telefono da mezz’ora e poi mi ha detto che c’era stato un brutto incidente. Sono salita di corsa, ho aperto la porta della sua stanza perchè pensavo che dormisse e quando sono entrata ho visto il suo letto intatto e li ho capito che era successo qualcosa anche perchè lei mi aveva scritto che stava venendo a casa invece ciò che mi rimane sono solo le sue ceneri”.

Gabriella, mamma di Gaia Von Freymann, ha proseguito: “Sono una donna distrutta, vivevamo insieme io e lei”. E ancora: “Nella sua camera ci entro, apro gli armadi, alcune volte penso di impazzire veramente, altre volte invece la sento con me, magari se sento una canzone che le piaceva penso che sono segnali che mi manda per dirmi, ‘mamma ci sono'”. La mamma di Gaia ha anche un braccialetto della figlia defunta: “Ha le ranocchie, a me fanno impressione, ma quando glielo regalai le dissi di portarlo sempre con lei che le avrebbe portato fortuna, ma quella sera non l’aveva”.

MORTE GAIA VON FREYMANN, LE PAROLE DELLA MAMMA DI FRANCESCO VALDISERRI

La mamma di Francesco Valdiserri, 18enne investito e ucciso a Roma, era presente in studio a Storie Italiane, e ha aggiunto: “Con altri genitori di ragazzi vittime di incidenti stradali cerchiamo di entrare nelle scuole, nelle università, nelle istituzioni, abbiamo fatto un lavoro preparatorio per il nuovo codice della stradale che sarà votato a breve in parlamento, regole più severe non tanto nella sanzione ma nella prevenzione per cui c’è tantissimo da fare in due direzioni, e noi da questo punto di vista siamo stati fortunati, abbiamo avuto un grande appoggio dal nostro giornale (i due genitori di Francesco lavorano nel quotidiano di via Solferino ndr), il Corriere della Sera, che fin da subito ha sostenuto le nostre iniziative, come i concerti, le serate”.

