Morte Giulia Tramontano/ Impagnatiello a processo: “Chiedo scusa, quel giorno sono morto anche io”

Si è aperto ieri il processo nei confronti di Alessandro Impagnatiello, il 31enne ex barman di Senago accusato di aver ucciso la sua fidanzata, Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. L’imputato, come riferisce TgCom24.it, ha pianto seduto nella propria gabbia, dopo di che ha effettuato delle dichiarazioni in cui ha detto: “Sto chiedendo unicamente a tante persone scusa, ma non sarà mai abbastanza. Sono stato preso da qualcosa che risulterà sempre inspiegabile e da una grande disumanità. Ero sconvolto e perso. Quel giorno ho distrutto il bambino che ero pronto ad accogliere”.

Scuse che la famiglia di Giulia Tramontano non ha accolto: “Puoi chiedere scusa se per errore hai urtato lo specchietto della mia auto – dice la sorella della vittima – non puoi chiedere scusa se hai avvelenato mia sorella e mio nipote, prendendoci in giro e deridendone la sua figura”. E ancora: “Non hai diritto a pronunciare, invocare o pensare a Giulia e Thiago. Dopo averli uccisi barbaramente meriti di svegliarti ogni giorno in galera, ripensando a ciò che hai fatto e provando ribrezzo per te stesso”. Al processo, oltre alla sorella, vi era anche il papà di Giulia Tramontano ed altri parenti della giovane ammazzata barbaramente.

“Quel giorno anche io me ne sono andato – ha ripreso la parola Alessandro Impagnatiello – sono qui a parlare ma non vivo più. Non chiedo che queste scuse vengano accettate, perché sto sentendo ogni giorno cosa vuol dire perdere un figlio e molto di più, non posso chiedere perdono”.

Impagnatiello è accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà, futili motivi e rapporto di convivenza, oltre che dei reati di interruzione di gravidanza non consensuale e occultamento di cadavere. Giulia Tramontano, quando venne uccisa il 27 maggio 2023 a 29 anni, era incinta di 7 mesi. La famiglia chiede da tempo l’ergastolo e l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, prima del processo, ha detto: “Per lui la condanna che merita”.

