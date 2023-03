A Storie Italiane il mistero sulla morte di Grazia Prisco, donna deceduta in provincia di Avellino, trovata in un dirupo. Il programma di Rai Uno ha intervistato l’ultima persona che ha visto in vita la vittima 80enne, il meccanico Nicola. “Io l’ho vista fino alle 17:15/17:30. Sono stato colpito in un primo momento dall’atteggiamento della donna, aveva un comportamento un po’ strano, girava su stessa, batteva i piedi nelle pozzanghere d’acqua, poi aveva delle ciabatte da casa ai piedi. Questa cosa mi ha lasciato un po’ perplessi, ho capito che qualche problema ce l’aveva”.

Abdel Latif, migrante morto in ospedale a Roma/ Quattro indagati, medici e infermieri

Assieme a Grazia Prisco vi era anche un altro signore anziano, e i due si trovavano a bordo di un’Ape Car: “Ho consigliato loro di tornare a casa visto che il mezzo non era idoneo per allontanarsi troppo. Mi avevano detto che dovevano andare al carcere di Avellino per incontrare dei parenti”. Parlando però con il figlio dell’anziano non c’è stato però alcun riscontro, racconta l’inviato di Storie Italiane: “Sarebbe assolutamente infondato”.

Morte Grazia Prisco/ L'ultimo ad averla vista in vita "Non era lucida quel giorno..."

MORTE GRAZIA PRISCO: COSA E’ SUCCESSO? “FORSE STAVANO ANDANDO…”

L’anziano che stava con Grazia Prisco è probabile quindi che avesse l’Alzheimer, così come spiegato anche dal figlio dello stesso. Il meccanico Nicola ha poi ripreso la parola, tornando ad esprimere le proprie sensazioni su Grazia Prisco: “Il mezzo era trascurato, non era idoneo per affrontare la salita verso Avellino. Io non so cos’hanno fatto poi, non so dove sono andati, non l’ho visto. Verso le 19:15 il cellulare dell’uomo era irraggiungibile – ha svelato ancora meccanico – la mattina dopo ho provato a richiamare ed era sempre irraggiungibile, poi mi sono arreso”.

Omicidio Francesco Pio Maimone/ L'amico Carlo “Morto fra le mie braccia, sangue...”

L’Ape Car è stata rinvenuta in un bosco, in una strada dissestata: “Un tratto di strada sterrata, ci voleva solo un mezzo a doppia trazione, una Jeep per percorrerlo, un triciclo è stata una vera e propria doccia fredda”. Un vicino di casa ha aggiunto: “Non era strana, era arrabbiata perchè aveva perso il figlio. Cosa è successo? Secondo me si sono persi per la strada, volevano andare alla Madonna di Monte Vergine per me. Noi la vedevamo con quasi tutti i giorni, andavano a fare la spesa e a prendere il caffè. L’anziano con lei? Lei diceva che fosse un suo parente, noi sapevamo questo”. Un decesso, quello di Grazia Prisco, che appare davvero inspiegabile: un incidente o altro?











© RIPRODUZIONE RISERVATA