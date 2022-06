Morte in Normandia/ Su Rai 3 il film con Francois Pouron

Morte in Normandia sarà trasmesso oggi, 18 giugno, a partire dalle ore 21:05 su Rai 3. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2021 sul piccolo schermo e appartiene ai generi cinematografici thriller e giallo. Il regista di questo film risulta essere Christophe Douchand mentre la sceneggiatura è stata scritta da Anthony Maugendre e Laurent Vachaud. All’interno del cast del film ci sono molti attori famosi come Francois Pouron, Stephane Metzger, Francois-David Cardonnel, Jeanne Fremy, Myriam Bourguignon, Raphael Lenglet e Florence Pernel. Le musiche sono state realizzate dal compositore Arno Alyvan mentre la fotografia è stata curata da Philippe Lardon.

Morte in Normandia, la trama del film: in cerca di ispirazione

In Morte in Normandia Camille Fauvel è una scrittrice e un ex medico legale. Camille cerca sempre l’ispirazione per poter scrivere opere che siano di grande rilievo e ammirazione per i suoi lettori. Per questa ragione, Camille si rifugia in luoghi magnifici ed emozionanti per scrivere in totale tranquillità e migliorare le sue opere. Tuttavia, un giorno assiste a un evento tragico, dove la realtà supera perfino la fantasia. Infatti, mentre è su una terrazza sul mare assiste al ritrovamento di un cadavere. Il corpo della vittima è stato sottoposto non solo a torture ma anche a mutilazioni. Ciò che lascia esterrefatti gli ispettori poi, è il fatto che questo corpo sembrerebbe essere stato sottoposto ad alcuni antichi riti vichinghi.

Camille è davvero senza parole, ma la sua curiosità la spinge a indagare sull’accaduto. Con uno o più criminali a piede libero capaci di fare ciò, tutta la città non può dormire sonni tranquilli. Per questa ragione, Camille cerca di aiutare Damien Bonaventura, detective specializzato in questi casi che si mette subito a indagare. Questa non è una comune morte e Camille e Damien uniranno le forze per scoprire la verità. Ciò che non sanno però e che dietro quest’omicidio si nasconde una strana storia di vendetta che affonda le sue radici nel passato e sembra essere venuta alla luce solo nel presente.

