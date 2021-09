Morte Laura Ziliani: avvelenata?/ Criminologa Franco “Ipotesi omicidio grave errore”

Laura Ziliani e la strana scomparsa dell’8 maggio: due figlie indagate per omicidio

Sono trascorsi poco più di quattro mesi dall’inizio del giallo legato all’incredibile morte di Laura Ziliani ed oggi il caso sarà al centro della prima puntata stagionale di Quarto Grado che ripercorrerà l’intera vicenda. Tutto ha inizio l’8 maggio scorso, con la misteriosa sparizione della donna, ex vigilessa. Sarebbe uscita per una passeggiata in montagna per non tornare mai più. Tre mesi esatti dopo, lo scorso 8 agosto, il suo corpo senza vita è stato trovato a Temù, in Val Camonica. Due delle tre figlie della donna, le stesse che avevano lanciato disperate l’appello dopo la scomparsa, risultano ora indagate con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Con loro anche il fidanzato della primogenita.

Secondo le indagini si parlerebbe di un movente di natura economica. Stando alle indiscrezioni, pare che l’idea di trasformare la villetta di famiglia in un bed&breakfast non sia stata gradita da tutti, creando malumori ed accese discussioni. Tuttavia restano ancora numerosi i dubbi attorno alla vicenda, a partire dalla natura del decesso di Laura Ziliani: sul corpo, rinvenuto senza vestiti e con il capo rasato, non sarebbero emersi segni di violenza, dunque sarà utile un’analisi degli organi interni al fine di confermare o meno l’ipotesi dell’avvelenamento. L’assenza di fratture, come riferisce Blitz Quotidiano, porterebbe anche ad escludere il trascinamento del cadavere dalla corrente del fiume Oglio. Alla luce di ciò appare difficile anche pensare ad un incidente in montagna.

Morte Laura Ziliani: giallo su cause, omicidio?

Sarà l’esame tossicologico a svelare se realmente Laura Ziliani sarebbe stata avvelenata come ipotizzato dagli inquirenti. Nel frattempo le figlie indagate hanno deciso di trincerarsi dietro un muro di silenzio. A tentare di raccogliere la loro versione è stata nei giorni scorsi una inviata della trasmissione Pomeriggio 5 che ha raggiunto le sorelle Paola e Silvia Zani, di 28 e 19 anni. Una volta suonato alla porta di casa, Paola non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione: “Non sono interessata a parlare”, si è limitata a dire.

Più dura la replica della sorella Silvia, che intercettata dalla giornalista all’ingresso della sua abitazione ha sbottato: “Mi dia il suo nominativo che l’aggiungo alla lista delle persone da querelare”. Silenzio totale, dunque, da parte delle due giovani figlie indagate, mentre Barbara d’Urso si è limitata a precisare che “ovviamente la nostra inviata stava facendo il suo lavoro come tutti i giornalisti”. Intanto sul caso è stata intervistata anche la nota criminologa Ursula Franco che tra le pagine web de Le Cronache Lucane ha dichiarato: “In casi come questo, vanno prima prese in considerazione le ipotesi dell’incidente e del suicidio e poi, solo in caso di incongruenze, quella omicidiaria. È invece un grave errore ipotizzare l’omicidio e cercare conferme”. L’esperta, inoltre, ha sottolineato l’importanza di una autopsia psicologica per accertare o escludere un quadro depressivo a carico della vittima.



