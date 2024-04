Morte Liliana Resinovich/ Claudio Sterpin: “Non c’entro niente con il figlio, Sebastiano dica la verità”

Storie Italiane torna ad occuparsi del caso di Liliana Resinovich, la donna trovata senza vita a gennaio 2022 nei boschi di Trieste. Si torna a parlare della presunta gravidanza interrotta della vittima, che secondo Sebastiano Visentin potrebbe “nascondere un figlio” di Claudio Sterpin. Oggi vi era in collegamento con il talk del primo canale proprio Sterpin, che ha ribadto: “Lui aveva sempre sbandierato che con Liliana era solo un’amicizia, che mi sarei inventato tutto. Io e lei non ci siamo mai persi di vista, ci siamo sentiti per telefono, ci facevamo gli auguri ecc. Io non ho segnato nessun calendario con la crocetta, quindi non posso avere certezza, ma avendo conosciuto la mia seconda moglie nel luglio del ’90 in quel periodo non avevo altre donne. Al 1000×100 sicuro quel figlio non poteva che essere di Sebastiano”.

Nunzio Bevilacqua, vittima di truffa in Brasile/ “Una donna mi disse che aspettava un figlio da me...”

La dottoressa Marano, consulente della famiglia Resinovich, aggiunge: “Sebastiano smentisce stesso, sembra che abbia un po’ ritrattato quanto detto in quella intercettazione, ha parlato anche di stupro. Non interessa di chi sia quel bimbo, il valore e la forza di quella intercettazione sta nel fatto che quel figlio l’ha attribuito a Claudio Sterpin mentre ha sempre negato l’esistenza di quella relazione”. E ancora: “La persona con cui sta parlando Sebastiano Visintin, spiega tra l’altro che lei era a conoscenza di una relazione di Liliana Resinovich con Sterpin negli anni ’80 e ’90”.

Madonna Trevignano, oggi Gisella torna a Campo delle Rose/ Nuova riunione con i fedeli per la preghiera

MORTE LILIANA RESINOVICH, LE DOMANDE DELL’AMICA A SEBASTIANO

Storie Italiane ha intervistato anche una vicina di casa e amica di Liliana Resinovich, che si è posta un po’ di domande, ponendole indirettamente a Sebastiano Visintin: “Sebastiano mi ha chiamato il 14 dicembre del 2021, ma perchè mi ha detto che era preoccupato che Lily non era tornata? Che senso aveva dirmi quando poi a qualsiasi domanda che gli viene fatta lui rema contro tutto il pomeriggio. Poi gli ho detto di chiamare un numero sconosciuto e lui mi ha detto che “tanto sarà di un amico””.

E ancora: “Un paio di giorni dopo da Sebastiano lui mi ha detto che Liliana aveva avuto una interruzione di gravidanza, ho chiesto lumi ma non mi ha risposto. Poi mi ha detto che le dava tre giorni liberi, cosa vuole di più? Prchè non dice dove stavamo i soldi nella busta, perchè parla del passato di Liliana Resinovich?”.

Mattia Faraoni: “Mia moglie e mia figlia Chloe le mie due gioie”/ “Boxe non è sport violento”

MORTE LILIANA RESINOVICH, LA DOMANDA DI CLAUDIO STERPIN A SEBASTIANO

La donna parla anche di un video tagliato: “Un filmato di Grado, risalente al giorno precedente – aggiunge l’inviato di Storie Italiane, Edoardo Lucarelli – che suo marito avrebbe visto e che sarebbe in versione integrale ma che Sebastiano non vorrebbe far vedere”.

Claudio Sterpin ha ripreso la parola dicendo: “Io sono farfallone per Sebastiano Visintin? Si, mettevo incinta mezza Trieste… sono affermazioni che non hanno senso”. E ancora: “A Sebastiano chiedo perchè non si libera la coscienza e ci dice per filo e per segno cosa è successo a Liliana quel maledetto 14 dicembre”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA