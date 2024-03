Morte Liliana Resinovich/ Sebastiano Visintin “Ecco perchè ho detto che il figlio era di Claudio Sterpin”

Quarto Grado ha dedicato ampio spazio ieri al caso di Liliana Resinovich, la povera donna trovata senza vita nei boschi di Trieste e per cui non vi è ancora un colpevole. La notizia della settimana è quella di una presunta interruzione di gravidanza da parte della stessa vittima, così come ha confidato Sebastiano Visintin, il marito della donna, durante un’intercettazione telefonica. Lo stesso si dice convinto che il figlio sia di Claudio Sterpin, l’amico di Liliana, ma quest’ultimo interpellato da Storie Italiane ha negato la vicenda, spiegando che all’epoca dei fatti (anni ’90) stava con un’altra ragazza, quella che sarebbe diventata la sua moglie.

“Liliana aveva la sua intimità e la sua scelta – racconta Sebastiano Visintin ospite negli studi di Quarto Grado – non capisco perchè queste persone hanno messo in piazza questa cosa. Io voglio rispondere a questo Claudio. Lui aveva detto che era un farfallone e che Liliana era una delle tante, per questo mi ero arrabbiato”. Ma di chi era questo bambino? “Io non ho mai chiesto a Liliana. Quella notte lei mi ha chiesto aiuto, sono rimasto con lei tutta la notte, piangeva e tremava, io non ho mai chiesto e lei non mi ha mai voluto dire nulla. Come faccio ad escludere che Liliana e Claudio fossero amanti? All’epoca io non sapevo niente di Scarpin, parliamo del 1993, con Liliana stavamo insieme il weekend, poi lei tornava a lavorare, non sapevo nulla di lui, ho cominciato a sapere qualcosa di lui dopo la morte di Liliana, ma prima non avevo idea”.

LILIANA RESINOVICH, SEBASTIANO VISINTIN A QUARTO GRADO: “STERPIN ERA UN FARFALLONE…”

E ancora: “Io ho detto che era di Claudio Sterpin visto che lui aveva detto che era un farfallone. Storia d’amore fra di loro? Ma quale storia d’amore”. Parlando poi al telefono, in un servizio precedente, Sebastiano Visintin spiega: “Io non ho detto che era di Claudio quel figlio”, ritrattando quindi in parte le sue parole. “Liliana non parlava mai con nessuno delle sue cose, e poi con Sterpin c’era una frequentazione così come le avevo io, lei aveva i suoi amici e le sue amiche”.

Sugli hard disk dove vi sarebbero delle foto di Lily e Sterpin, Sebastiano spiega. “La polizia li ha tutti quegli hard disk”. Visintin ha proseguito: “Pochi giorni fa Claudio Sterpin è andato in una trasmissione con la foto di mia moglie sul petto, ma è scandaloso, a che titolo, è giusto? Per me è scandaloso”. Sebastiano ha quindi concluso il suo intervento dicendo: “Auguri a Sterpin? Si li porta bene gli 85 anni, lui deve dire esattamente ciò che è successo, secondo me lui non la stava cercando ma la stava braccando, per quello lei è uscita di casa quella mattina spaventata”, riferendosi al giorno della scomparsa di Liliana Resinovich (dicembre 2021), poi trovata morta pochi giorni dopo.











