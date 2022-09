Morte Manuel Vallicella, parla l’amico Enrico/ “Soffriva di depressione, ma…”

Uomini e donne, Manuel Vallicella muore suicida per depressione: parla l’amico Enrico

Il web si stringe al dolore unanime di chi ora piange Manuel Vallicella, noto ai più tra i telespettatori, per aver coperto tra il 2016 e il 2017 il ruolo di corteggiatore e poi tronista a Uomini e donne, che sarebbe morto suicida, per depressione. A parlare é l’amico dell’ex Uomini e donne, Enrico Ciriaci, incalzato da Fanpage sull’annuncio della morte lanciato in queste ore via social -secondo cui Manuel Vallicella sarebbe morto suicida.

“Ho saputo della morte di Manuel ieri sera. Si è tolto la vita per i motivi che tutti conosciamo”, dichiara il deejay e tatuatore Enrico, avvalorando l’ipotesi del suicidio legata alla causa della morte prematura di Manuel Vallicella, che si sarebbe tolto la vita a soli 35 anni. Il giovane ex volto TV era titolare del Deep Black Tattoo Studio, un centro per tatuaggi – la sua più grande passione- sito a Verona, e sarebbe caduto nel baratro della depressione per la morte della madre, dopo una lunga battaglia affrontata dalla donna contro una malattia: “Manuel era vittima di depressione da quando, tre anni fa, era morta sua madre. Non gli eravamo stati vicini anche perché non si era confidato con nessuno. Non era il tipo di persona che esterna i suoi problemi, teneva tutto dentro”.

Stando alla testimonianza Manuel Vallicella potrebbe essersi tolto la vita al negozio di cui era titolare, o almeno questo é stando a quanto riferito all’intervistato da amici in comune con la vittima: “Avevano visto i soccorsi fuori dal suo negozio”. Quindi, l’ex Uomini e donne potrebbe essersi tolto la vita sul posto di lavoro e non sarebbe da escludersi la pista di un gesto suicida commesso per via della crisi di lavoro che, complici gli effetti della pandemia e la guerra Russia-Ucraina, ora investe molte attività.

Qualche giorno fa, Enrico aveva sentito telefonicamente Manuel Vallicella, per un invito ad una partita di calcio, che l’ex Uomini e donne aveva respinto da subito. La vita di Manuel Vallicella non sarebbe stata facile. Manuel avrebbe vissuto in una profonda solitudine, non avrebbe avuto contatti neanche con i fratelli e avrebbe sofferto in balia della depressione: “So che è durissima perdere un genitore ma aveva 35 anni, non 10, la vita va avanti. Non aveva problemi particolari, nemmeno di lavoro o di salute. Non si drogava ed era sano come un pesce. Non ho parole”, dichiara incredulo l’amico del compianto volto TV.

Chi era Manuel Vallicella di Uomini e donne, secondo l’amico Enrico

Dopo la delusione d’amore provata al termine del trono di Ludovica Valli, per la scelta di lei ricaduta sull’altro corteggiatore Fabio Ferrara, Manuel Vallicella debuttava come tronista al dating-show, convinto al salto di qualità da Maria De Filippi e la produzione del format, per poi ritirarsi dal ruolo non riuscendo a reggere più il peso della sovraesposizione mediatica dei suoi sentimenti. Questo, nel mezzo del cammino di una vita vissuta tra il lavoro umile e il pregiudizio generale di chi lo giudicava alle apparenze, in primis per gli innumerevoli tatuaggi sul corpo. Nel 2019, poi, la morte della madre lo segnava per sempre, al punto che al recente compimento dei suoi 35 anni lui rivolgeva un ringraziamento generale per gli auguri ricevuti al web, pensando proprio alla compianta familiare.

