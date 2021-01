Morte Martina Rossi, domani verdetto Cassazione/ I genitori: “Vogliamo la verità”

A “Storie Italiane” di oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, si è tornati a parlare della morte di Martina Rossi, avvenuta quasi dieci anni fa in un hotel delle Baleari. I fatti: 2 agosto 2011. Martina, studentessa genovese del Politecnico, si trovava in vacanza a Maiorca con due amiche. Dopo una notte in discoteca, alle ore 6 raggiunge la camera 609, quella di Alessandro e Luca, due ragazzi toscani che aveva conosciuto quella sera e che hanno asserito che, in preda a una crisi di nervi, la giovane si è gettata dal balcone. La polizia spagnola ha accertato che non aveva bevuto sostanze alcoliche e le indagini sono andate avanti, condannando prima i due per tentata violenza sessuale e assolvendoli poi nel 2020 “perché il fatto non sussiste”. Domani, giovedì 21 gennaio 2021, giungerà il verdetto della Cassazione, che rappresenterà la pietra tombale di una vicenda controversa e che da ormai un decennio tormenta gli animi di papà Bruno e di mamma Franca Murialdo, i genitori di Martina che continuano a chiedere di conoscere la verità.

MORTE MARTINA ROSSI: “CI ASPETTIAMO GIUSTIZIA”

Bruno, papà di Martina Rossi, è intervenuto ai microfoni della trasmissione di Rai Uno proprio alla vigilia della pronuncia della Cassazione: “In nove anni sono stati ricostruiti tutti questi elementi che abbiamo quest’oggi tra le mani. Martina era una persona non disposta ad avventure di tipo sessuale, lei con grande attenzione e volontà cercava di avvicinare solamente le brave persone. Infatti, aveva ballato con un ragazzo quella sera, Mattia, di Urbino, che ci ha aiutato a ricostruire le sue ultime ore di vita. Dunque lei non era interessata ad Alessandro e Luca. Era aggressiva? Diceva a me di stare attento a non schiacciare le formiche, figuriamoci un po’…”. Ha quindi preso la parola Franca Murialdo, mamma di Martina Rossi, che ha asserito con forza: “Mi aspetto giustizia e verità. I motivi sono stati ampiamente illustrati nel ricorso. Mi attendo che vengano esaminate le cose con attenzione e si arrivi a un ritorno in appello”. Nelle prossime ore si vivrà un nuovo capitolo di una vicenda tanto tremenda quanto estenuante.



