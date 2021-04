Morte Martina Rossi, oggi sentenza Appello bis/ Papà: “Imputati rischiano 3 anni…”

E’ un giorno molto importante per quanto riguarda la morte di Martina Rossi, la giovane ragazza ligure deceduta ad agosto del 2011 a Maiorca, precipitando da un hotel dove la stessa alloggiava. Secondo la famiglia la giovane si sarebbe uccisa per scappare da uno stupro ma i due ragazzi imputati, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di violenza sessuale di gruppo, si sono sempre detti innocenti, mentre l’altro reato, morte come conseguenza di altro reato, è andato prescritto. Oggi Storie Italiane ha intervistato Bruno Rossi, il papà della giovane vittima: “Da una parte c’è speranza – le sue parole – dall’altra il dolore si ripete ogni qual volta si parla di Martina, ogni volta che si pensa che è stata lasciata nella vasca per 40 minuti (la fontana dove è finita dopo essere caduta ndr), una fine terribile, una persona che non aveva mai fatto male nessuno, sapeva scrivere, disegnare, voleva bene agli altri, una morte rubata senza motivo”.

Milva, camera ardente a Milano/ Da Beppe Sala a Rita Pavone “Andava ricordata di più”

E ancora: “Han provato a spogliarla, a metterle le mani addosso con violenza, a metterla sul letto, improvvisamente cade dalla finestra e perde la vita senza alcun senso perchè due persone volevano fare qualcosa che lei non voleva, l’atto d’amore si fa con amore se non che è amore è? Pensare che fine fa una persona, pensare che la testimone avverte che dal quarto piano è caduta una persona e poi vanno in giro a cercarla. Non riesco a capire, il problema è questo, che Martina alle 18:50 circa cade e alle 19:47 certificano la morte, provano a rianimarla, è quasi una morte in diretta”.

Milva, il ricordo di Al Bano “Era una diva”/ I Dik Dik: “Grande artista, eccezionale”

MORTE MARTINA ROSSI, IL PADRE: “CHI RUBA UNA MELA RISCHIA DI PIU’”

Secondo il padre di Martina Rossi le indagini non sono state svolte in maniera adeguata: “Non era previsto che Maiorca potesse accogliere una morte violenta, perchè c’è un business dietro il turismo, è assurdo. Si dovrebbero fare delle indagini serie”. Cosa si aspetta oggi Bruno? “Dopo 10 anni di processo lascia ai ragazzi tre anni di galera, tutto questo lavoro per tre anni. Una persona che ha fame e ruba la mela prende di più, noi dovremmo ragionare sulla prescrizione, le regole… non devono essere solo chiacchiere. Almeno la responsabilità, quando camminano per strada ‘questi due son quelli che hanno ucciso Martina’”.

LEGGI ANCHE:

Morte Gianmarco Pozzi/ La mamma: “Procura continua a non credere nell'omicidio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA