Morte Nicholas Orsus Brischetto, funerale show/ Auto di lusso, champagne e…

E’ stato dato l’ultimo saluto a Nicholas Orsus Brischetto, il 21enne morto in seguito a un grave incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Il giovane di origine Rom si è schiantato poco lontano dall’area di servizio Casilina mentre andava a 300 chilometri orari, il tutto ripreso da un telefonino, con il video finito sui social network.

Le immagini del funerale di Nicholas Orsus Brischetto hanno fatto il giro del web. Il motivo? ‘ultimo saluto si è trasformato in un grande show. Familiari e amici hanno reso omaggio alla vittima con un enorme murale su una intera faccia di una palazzina popolare di Roma est.

Morte Nicholas Orsus Brischetto, funerale show: il video

Gli amici hanno voluto salutare Nicholas Orsus Brischetto a loro modo. Come riportato dai colleghi di Leggo: corse e sgasate di motore in Ferrari e altre super automobili. E ancora: prima e dopo il funerale, sono risuonate le note della musica neomelodica, amata dalla giovane vittima. Gli omaggi sono avvenuti in via Raoul Follereau, all’angolo con via Caterina Usai, e poi proseguiti a casa del 21enne, in zona Villa Adriana di Tivoli. I cari di Nicholas Orsus Brischetto hanno immortalato gli omaggi per pubblicarli sui social network, dove è possibile notare diversi brindisi con costoso champagne. Sul web sono comparsi anche molti appelli per un uso consapevole dell’automobile, compreso quello di Sfera Ebbasta. Il rapper ha voluto postare una storia su Instagram considerando che Brischetto, poco prima dello scontro fatale, stava ascoltando il suo brano “M’ Manc”: “Dopo la tragedia successa a Roma ci tengo a fare un appello a tutti i miei followers. Non mettevi alla guida se avete bevuto o se non siete in grado di guidare. Siamo tutti giovani e ci vogliamo tutti divertire. A tutti piacciono le feste, le serate e le belle macchine, però per favore usate sempre la testa: la vita è solo una e non ha prezzo”.

