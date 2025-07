Ozzy Osbourne, trapelano le prime indiscrezioni sui soccorsi ricevuti dal cantante prima della triste morte dello scorso 22 luglio 2025.

Sono trascorsi appena due giorni dalla triste notizia della morte di Ozzy Osbourne, un evento che ha scatenato un cordoglio mondiale unendo appassionati, artisti e anche chi era poco avvezzo al genere dell’ex frontman dei Black Sabbath. Note le sue condizioni di salute cagionevoli ma emergono nuove indiscrezioni sulle circostanze immediatamente successive al malore ed in riferimento ai primi soccorsi ricevuti dal cantante. Come riporta TgCom24, le prime ricostruzioni arrivano dal Daily Mail e fanno riferimento ad un tempestivo intervento di un’eliambulanza e diversi tentativi di rianimazione che purtroppo non hanno dato esito positivo.

Ozzy Osbourne commuove il web: l’ultimo video con la figlia Kelly 2 giorni prima della morte/ “Papà, saluta!”

Il primo intervento segnalato presso la villa di Ozzy Osbourne si sarebbe verificato intorno alle 10.30 del mattino: “Un nostro elicottero è stato inviato sul posto per cure intensive avanzate”, avrebbero fatto sapere dall’organizzazione occupatasi del soccorso al fondatore dei Black Sabbath. Anche i vicini di casa del cantante avrebbero ovviamente notato i momenti concitati e di agitazione, così come l’arrivo dell’eliambulanza: “Abbiamo temuto che potesse trattarsi di lui dato che era noto per la sua salute cagionevole”.

Forte tensione tra la Rai e Sanremo/ Il Festival della canzone nel 2026 potrebbe abbandonare la Liguria

Ozzy Osbourne, i soccorsi tempestivi per salvare la vita al cantante dei Black Sabbath: poi il triste epilogo

Purtroppo, i cattivi presagi dei vicini hanno trovato riscontro; i soccorsi erano proprio per Ozzy Osbourne e – come riporta TgCom24 – sarebbero durati diversi minuti nel tentativo di rianimare il cantante. La star della musica internazionale non ce l’ha fatta; nonostante il tempestivo supporto sanitario e gli sforzi del personale, si è spento all’età di 76 proprio lo scorso 22 luglio. Il tutto è avvenuto, come vi abbiamo raccontato, poche settimane dopo l’ultima esibizione dal vivo di Ozzy Osbourne e in queste ore sta riscuotendo grande commozione e tristezza l’ultimo video che lo ritrae energico e solare, appena 2 giorni fa, filmato da sua figlia Kelly con il nipote Sidney.