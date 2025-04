È morto Papa Francesco, programmazione di Rai1 stravolta: saltano Storie Italiane e È sempre Mezzogiorno

Chiesa e fedeli in lutto per la morte di Papa Francesco, il Pontefice il cui nome all’anagrafe è Jorge Maria Bergoglio si è spento oggi, lunedì 21 aprile 2025 all’età di 88 anni. Ad annunciare il grave lutto è stato il Cardinale Farrel. La morte del Pontefice ha stravolto la programmazione Rai con lo stravolgimento di tutti i programmi. Per quanto riguarda la programmazione di Rai1, diffusa la notizia, è saltato il consueto appuntamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele per lasciare spazio ad uno Speciale del TG1 interamente dedicato al Pontefice.

Al momento in cui scriviamo non è chiaro come cambierà ulteriormente il palinsesto di Rai1 per la morte di Papa Francesco. Sembra certo che non andranno in onda i consueti programmi del daytime e dunque salta il consueto appuntamento con È sempre mezzogiorno di Antonella Clerici e alle 14.00 quello con La volta buona di Caterina Balivo. Anche Alberto Matano con la sua La vita in diretta non dovrebbe andare in onda ma è possibile anche che il giornalista e conduttore dedichi l’intero spazio del suo talk ad uno Speciale sul grave lutto, sul fatto che è morto Papa Francesco.

È morto Papa Francesco ed anche i palinsesti di Rai2 e Rai3 subiranno delle variazioni, al posto de I Fatti Vostri con Tiberio Timperi ed Anna Falchi va in onda un film mentre questa sera è molto probabile che questa sera Ulisse Il piacere della scoperta con il sottotitolo Instambul la citta che visse tre volte. Un’appuntamento interamente incentrato sulla città della Turchia che darà la linea ad un film o uno speciale sul Pontefice Argentino. Non si conoscono al momento gli ulteriori cambiamenti di Rai3.

La prima ad annunciare la morte di Papa Francesco in diretta tv è stata Eleonora Daniele che, visibilmente commossa, ha dato la linea all’edizione straordinaria del Tg1 interrompendo la sua trasmissione “Storie italiane”: “Sono arrivate due agenzie e io come giornalista leggo… penso una delle notizie più tristi del mondo. Le agenzie riportano ora la morte del Papa, questa è la notizia, è morto Papa Francesco. Io penso che in questo momento ci sia solo silenzio e preghiera”.