Palinsesto Rai 22 aprile 2025 dopo morte Papa Francesco: tutti i cambiamenti

La morte di Papa Francesco ha lasciato non solo un vuoto incolmabile nella vita di molti, ma ha anche rivoluzionato i palinsesti televisivi che stanno dedicando al compianto pontefice approfondimenti e Speciali televisivi per commemorarlo, ricordarlo e raccontarne l’immagine. Già ieri il palinsesto Rai ha subito importanti modifiche, con numerosi programmi d’intrattenimento che sono stati cancellati e sostituiti con spazi d’informazione prettamente giornalistica, e anche oggi le cose non saranno tanto diverse.

Cosa prevede il palinsesto Rai oggi, martedì 22 aprile 2025, e quali modifiche ci saranno? Partendo con la prima rete, come riporta Bubino Blog, Rai 1 rivoluziona il suo palinsesto già in mattinata con l’estensione in linea eccezionale della durata di Unomattina sino alle ore 11. A seguire andrà regolarmente in onda Storie Italiane (Eleonora Daniele è stata tra le prime stamattina a comunicare la notizia della morte del Papa in diretta tv), che allungherà la sua corsa fino alle ore 13.30.

Palinsesto Rai: spazio a informazione e Speciali, saltano Clerici, Fagnani e Cattelan

Con il prolungamento di Unomattina e Storie Italiane salta l’appuntamento con È sempre mezzogiorno, il cooking show di Antonella Clerici di Rai 1. Dalle 13.30 spazio poi alla consueta edizione del TG1, che tornerà in onda con uno Speciale sulla morte di Papa Francesco a partire dalle ore 14.00, nella fascia oraria che spetta solitamente a La volta buona; Caterina Balivo, infatti, non andrà in onda. Nel pomeriggio di Rai 1, poi, salta Il Paradiso delle Signore e andrà in onda dalle 16.00 uno speciale di A sua immagine con Lorena Bianchetti, seguito dalla confermatissima La vita in diretta di Alberto Matano, che andrà in onda dalle ore 17 fino alle 20.

Palinsesto rivoluzionato anche per Rai 2: al mattino I fatti vostri non va in onda, mentre alla sera salta la prima puntata della nuova stagione di Belve. Il programma di Francesca Fagnani viene posticipato al prossimo martedì 29 aprile 2025; al suo posto questa sera verrà trasmesso il film di Francesco Amato 18 regali, con protagonista Vittoria Puccini. In seconda serata non ci sarà spazio nemmeno per Stasera c’è Cattelan con Alessandro Cattelan, sempre su Rai 2; al suo posto il film Bar Giuseppe e, a seguire, uno Speciale di Casa Italia dedicato a Papa Francesco.