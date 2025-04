Morte Papa Francesco, palinsesto Mediaset 22 aprile 2025: cosa cambia?

Con la notizia della morte di Papa Francesco, arrivata nella mattinata di ieri come un fulmine a ciel sereno, anche i palinsesti televisivi si sono adattati a questo evento luttuoso rivoluzionando la propria programmazione. Anche Mediaset, così come la Rai, ha trasformato il proprio palinsesto nella giornata di ieri, lunedì 21 aprile 2025, monopolizzata dalla notizia della morte del pontefice, con speciali televisivi e giornalistici e la cancellazione di numerosi programmi d’intrattenimento in favore di una maggior copertura informativa.

Dalle edizioni speciali del TG5 nel pomeriggio alla miniserie Chiamatemi Francesco. Il Papa della gente andato in onda ieri sera al posto di The Couple di Ilary Blasi, i palinsesti di Canale 5, Italia1 e Rete4 sono stati trasformati. E anche nella giornata di oggi, sebbene non ci siano ancora conferme del tutto ufficiali, i palinsesti Mediaset potrebbero andare incontro ad una serie di cambiamenti.

Palinsesto Mediaset 22 aprile 2025: possibili nuovi speciali su morte Papa Francesco

Ma cosa prevedono i palinsesti Mediaset per oggi, martedì 22 aprile 2025, in relazione alla morte di Papa Francesco? Al momento non vi sono effettive certezze, dunque si va solo di supposizioni e il condizionale resta d’obbligo; per Canale 5, per esempio, l’edizione delle 8.45 di Mattino Cinque News sarà con buone probabilità focalizzata proprio sulla morte del pontefice, così come il Diario del giorno del TG4 delle 15.30 e la puntata di 4 di sera delle 20.30 su Rete 4.

In serata, invece, non dovrebbero esserci particolari cambiamenti e le trasmissioni dovrebbero andare regolarmente in onda. Su Rete 4 spazio alla nuova puntata di È sempre cartabianca con Bianca Berlinguer, che potrebbe essere ampiamente dedicata proprio al Papa; su Canale 5 è prevista una nuova puntata della fiction Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada, mentre su Italia 1 nuovo appuntamento con Le Iene. Tutto dovrebbe essere regolare, in attesa di conferme ufficiali su possibili stravolgimenti del palinsesto per commemorare il ricordo del Papa.

