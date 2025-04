CL IN PREGHIERA PER LA MORTE DI PAPA FRANCESCO: DALL’ESSENZIALE AL VOLTO DI CRISTO

Da questa mattina campeggia sulla homepage del sito di Comunione e Liberazione il voto sorridente di Papa Francesco con un semplice “Grazie, Santo Padre!”. E in fondo è rinchiuso tutto qui, in un ringraziamento commosso per la vicinanza, la testimonianza e la centralità del Magistero di Jorge Mario Bergoglio in questi ultimi anni di vita pubblica e religiosa del movimento di CL. Dal percorso che prosegue verso la Beatificazione del Servo di Dio Don Luigi Giussani ai vari interventi e lettere al movimento di Comunione e Liberazione.

A poche ore dal triste annuncio della morte di Papa Francesco, il Presidente della Fraternità di CL Davide Prosperi esprime il profondo cordoglio e la vicinanza con la preghiera di tutto il Movimento appena dopo la conclusione della Settimana Santa vissuta nelle parole e nella guida del Santo Padre. «Nel silenzio della preghiera il nostro dolore è accompagnato da una commossa gratitudine per la testimonianza di fede instancabile che Papa Francesco ha mostrato al mondo fino all’ultimo giorno»: così scrive il Presidente di CL nel mostrare l’affetto e la preghiera a tutta la Chiesa cristiana colpita oggi dalla notizia della salita al cielo del Pontefice argentino.

Riportando un passaggio del discorso alla Plenaria del Dicastero della Fede nel gennaio 2024, Prosperi identifica nella centralità data all’“essenziale” l’insegnamento più grande testimoniato da Papa Bergoglio: «ciò che per noi è essenziale, più bello, più attraente e allo stesso tempo più necessario è la fede in Cristo Gesù» diceva Papa Francesco e in questo CL riconosce la grande eredità del suo magistero.

PROSPERI (COMUNIONE E LIBERAZIONE): “GRATI AL PAPA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CARISMA DI DON GIUSSANI”

Dopo gli Esercizi Spirituali di Rimini tenuti la settimana prima di Pasqua, dal titolo “Quello che mi stupisce, dice Dio, è la speranza” il telegramma inviato da Comunione e Liberazione a Papa Francesco ringrazia già il Santo Padre della testimonianza di speranza e vita che anche nei mesi difficili della malattia non è mai venuta meno. «Grati della benedizione che ci ha inviato, e desiderosi di essere afferrati da Cristo ogni giorno, continuiamo tutti a pregare per lei», si concludeva così il messaggio di Davide Prosperi a nome di tutto il movimento.

Oggi quella gratitudine viene riconfermata e ampliata ulteriormente con l’invito di preghiera e silenzio all’intera Fraternità in vista della prossima settimana di celebrazioni a suffragio, in attesa ovviamente dei funerali che potrebbero tenersi già il prossimo weekend in Piazza San Pietro. Secondo ancora il comunicato di Comunione e Liberazione per la morte di Bergoglio, il cuore del messaggio di Papa Francesco era proprio quello di riscoprire il volto di Gesù che precede e perdona tutti noi, donando la gioia della vita tramite chi è rimasto “folgorato” dall’incontro cristiano.

In chiusura del comunicato pubblicato appena poche ore dopo la morte del Papa, il Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione ringrazia il Santo Padre per il riconoscimento autorevole e ufficiale del carisma di Don Luigi Giussani avvenuto durante le udienze al Movimento e le varie lettere sui passaggi del processo di Beatificazione in corso per il Servo di Dio fondatore di CL. Prosperi infine ringrazia per il rapporto personale con Papa Francesco, per l’attenzione mostrata al Movimento e per aver indicato la strada di essere sempre «fedeli al dono dello Spirito per servire la gloria di Cristo nel mondo che è la sua Chiesa».