Come cambia la programmazione Mediaset per la morte di Papa Francesco

Palinsesti Mediaset stravolti per la morte di Papa Francesco. Oggi, 21 aprile 2025, nel giorno del Lunedì dell’Angelo si è spento il Pontefice, dopo mesi di lotta contro una polmonite bilaterale, Jorge Mario Bergoglio, questo il nome del primo Papa Argentino della storia si è spento ad 88 anni. La notizia della sua morte è arrivata inaspettata, sembrava infatti che si fosse ripreso e solo ieri è apparso in pubblico per la Santa Pasqua. E dunque la sua scomparsa ha comportato uno stravolgimento dei palinsesti sia Rai che Mediaset. Come cambia la programmazione Mediaset a causa della morte di Papa Francesco?

Canale 5 rivoluziona i palinsesti dopo la morte di Papa Francesco/ Myrta Merlino conduce uno speciale

La scomparsa del Pontefice influirà sui palinsesti della giornata che avranno degli importanti stravolgimenti. Innanzitutto per quanto riguarda Canale5, la puntata odierna di Linea Verde è stata interrotta per dare in fretta e in furia la linea allo speciale del Tg5 con cui Cesara Buonamici ha annunciato il drammatico lutto. Sospeso anche Forum di Barbara Palombelli. Per quanto riguarda i programmi del pomeriggio, invece, Uomini e Donne ed Amici non vanno in onda così come già previsto in quanto giorno festivo. I programmi di Maria De Filippi torneranno in onda domani, 22 aprile 2025. Non sembrano esserci dubbi anche sul fatto che salti la puntata di questa sera di The Couple condotto da Ilary Blasi. Anche le soap Beautiful e My Family non dovrebbero andare in onda.

Papa Francesco è morto: palinsesti di Canale5, Rete4 ed Italia1 stravolti

Tra edizioni speciali e programmi saltati i palinsesti di Canale5, Rete4 e Italia1 subiranno degli stravolgimenti per la morte di Papa Francesco. La programmazione di Rete4 non dovrebbe subire molti cambiamenti, per questa sera in prima serata è ancora previsto in palinsesto Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero. Su Italia1, invece, dovrebbe essere trasmesso il film del 2017 Spider Man 3. Per quanto riguarda il daytime, infine, ci saranno dei cambiamenti che non sono ancora stati resi noti. Insomma, oltre alla Chiesa Cattolica, anche la tv italiana si unisce al cordoglio per la scomparsa del Santo Padre modificando la regolare programmazione di Pasquetta