Omicidio Pier paolo Pasolini, il ricordo dello scenografo Dante Ferretti che lavorò con il regista in 8 film: "Andai a scattare foto sul luogo del delitto"

Alla vigilia dell’anniversario della morte di Pier Paolo Pasolini, avvenuta il 2 novembre 1975 a Ostia, un omicidio per il quale è stato condannato Pino Pelosi, lo scenografo Dante Ferretti ricorda quei momenti dei quali fu testimone diretto, compreso il post omicidio, quando fu inviato sul luogo per fare le foto alla scena del crimine. In una intervista rilasciata all’Adnkronos, l’artista che è tra i più premiati in Italia per i suoi lavori cinematografici, ha raccontato come la sua vita e la sua carriera siano state inevitabilmente segnate dalla collaborazione con Pasolini e da quanto accaduto poi quel giorno, un delitto che descrive senza alcun dubbio come un agguato organizzato da un gruppo.

Già dai primi rilievi fatti, ai quali collaborò Ferretti perchè mandato direttamente dall’avvocato di Pasolini, era evidente che non era stata opera di un singolo criminale, e questo era emerso soprattutto dalle impronte sul posto così come dalle tracce lasciate e dal sangue sulle quali dice: “Andai all’idroscalo a scattare foto, sono sicuro che c’erano altre persone“.

Dante Ferretti, il ricordo della collaborazione con Pier Paolo Pasolini

Dante Ferretti, scenografo e artista di fama internazionale con una lunga carriera di successi e premi, ricorda nell’intervista all’Adnkronos, il suo esordio al fianco di Pier Paolo Pasolini, con il quale poi lavorò in molte altre occasioni. La prima voltà però fu durante le riprese de “Il Vangelo secondo Matteo“, quando Ferretti aveva solo 18 anni e diventò assistente di Luigi Scaccianoce di cui dice: “Dovevo sempre accampare scuse per lui e inventare urgenti impegni familiari sul set perchè aveva l’abitudine di accettare più incarichi contemporaneamente“.

Poi, con gli altri film, iniziò a crearsi un rapporto di fiducia, in particolar modo quando con “Medea” la collaborazione diventò stabile ed ufficiale. Nel tempo la creatività di Ferretti è stata più volte evidenziata dal regista che ne parlava come “il mio pittore”, fino all’ultima opera “Salò o le 120 giornate di Sodoma” del 1975, un film che già alla presentazione in Francia, senza che fosse ancora uscito in Italia, aveva anticipato i problemi che poi avrebbe avuto creando grande scandalo.