Morte Pippo Baudo, il duro sfogo di Stefano Oradei: “Cialtroni! Cosa udii nei corridoi di Ballando con le stelle”

La morte di Pippo Baudo ha generato profondo dolore in tutti coloro che lo hanno conosciuto sia personalmente sia attraverso il piccolo schermo. Il conduttore dopo aver trascorso gran parte della sua vita sul piccolo schermo era diventato come uno di famiglia per i telespettatori. E in queste ore continuano ad essere tantissimi i volti più o meno noti che hanno deciso di condividere un loro ricordo ed il doloro dolore per la sua morte. L’ex ballerino professioni di Ballando con le stelle, Stefano Oradei, invece, è andato controcorrente.

Anche Oradei ha voluto rendere omaggio a Pippo Baudo, morto sabato 16 agosto a 89 anni. Il ballerino ha avuto modo di incontrare il presentatore nel 2021 quando fu ospite a Ballando con le stelle come Ballerino per una notte, vista l’età già avanzata ed i problemi di salute non ballò rimase seduto mentre gli altri professionisti gli danzavano intorno. Ebbene, Stefano Oradei proprio ricordando questo episodio ha svelato un triste retroscena: “Diventano tutti fan, tutti affezionati. Io ricordo benissimo le parole e le frasi nei corridoi dopo l’esibizione in tuo onore caro Pippo.”



Ballando con le stelle, Stefano Oradei ricorda Pippo Baudo: “Emozione e orgoglio”

Non è chiaro cos’era successo in quell’occasione e contro chi ce l’avesse il ballerino ma chiaro è invece l’affondo finale: “Per i cialtroni, lasciamoli commentare. Tu a differenza di molti sei stato sempre protagonista.” Insomma secondo il marito di Manila Nazzaro Baudo è finito nel mirino degli attacchi dietro le quinte dello show di Rai 1, sono serpeggiati lamentele e malelingue . Dopo l’amaro sfogo e il duro scontro, Stefano Oradei ha poi lasciato spazio al suo toccante omaggio a Pippo Baudo: “Ricordo anche la mia emozione e il mio orgoglio di aver celebrato la tua grandezza. Perché sei stato e sempre sarai la tv…Tu a differenza di molti sei sempre stato il protagonista.” Poche ore fa l’avvocato e collaboratore storico del conduttore Giorgio Assumma ha svelato com’è morto Pippo Baudo e la malattia.