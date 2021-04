Morte Principe Filippo, struggente messaggio Regina Elisabetta/ “Era la mia forza”

La Regina Elisabetta commuove il mondo con un messaggio con cui ha ricordato l’amato Principe Filippo con cui ha trascorso più di 70 anni insieme formando una famiglia con la nascita dei figli Carlo, Andrea, Anna ed Edoardo. Il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile a 99 anni e che, nei prossimi giorni riceverà l’ultimo saluto in forma privata, è stato al fianco della Regina anche durante i suoi impegni istituzionali. Sempre restando tre passi indietro come prevede ilprotocollo di corte, le ha sempre fatto sentire il suo totale appoggio. Dopo aver annunciato al mondo la sua scomparsa, oggi, la Regina Elisabetta lo ricorda con parole ricche d’amore e di riconoscenza.

La Regina, attraverso un tweet, ha dato risalto alla figura di Filippo come marito, padre, nonno e personaggio fondamentale della Corona inglese.

Sull’account Twitter della Casa Reale inglese, per ricordare il Principe Filippo, è stato pubblicato un passaggio del discorso che la Regina Elisabetta pronunciò nel 1997, in occasione delle nozze d’oro con il marito. Nel tweet è stato così scelto di mettere in risalto ‘importanza che il Principe ha avuto nea vita della Regina. “È stato la mia forza ed è rimasto per tutti questi anni. Io, tutta la sua famiglia, questo Paese e molti altri Paesi abbiamo con lui un debito più grande di quanto lui abbia mai rivendicato o di quanto mai sapremo”, si legge nel twett. In queste ore, inoltre, sono tantissimi i messaggi dedicati al Principe Filippo sui social. Ad esprimere cordoglio per la perdita è stato anche Papa Francesco.

“He has, quite simply, been my strength and stay all these years, and I, and his whole family, and this and many other countries, owe him a debt greater than he would ever claim, or we shall ever know.”

-Her Majesty The Queen, 1997. pic.twitter.com/wbSldSavNA

