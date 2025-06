Cristiano Malgioglio ricorda Raffaella Carrà e svela: "Ecco cosa ci siamo detti nell'ultima telefonata prima della sua morte", ricordo commosso

Oggi 18 giugno 2025 Raffaella Carrà avrebbe compiuto 82 anni se non fosse venuta a mancare il 5 luglio 2021. Icona della tv italiana, cantante, attrice, showgirl e conduttrice ha lasciato un segno indelebile in intere generazione ed il suo mito è ancora eterno basti ricordare che nei giorni scorsi la popstar internazionale Dua Lipa nella sua tappa a Milano del tour ha voluto interpretare proprio un brano di Raffaella e renderle omaggio. Ed in queste ore tra i tanti che hanno voluto ricordarla c’è anche Malgioglio.

Ospite a La volta buona da Caterina Balivo, Malgioglio ha ricordato Raffaella con aneddoti e retroscena e soprattutto ha rivelato un toccante retroscena commuovente e toccante, ha svelato che cosa si sono detti nell’ultima telefonata prima della morte di Raffella Carrà: “Non dimenticherò mai cosa mi ha detto ‘Rimani così come sei, non cambiare mai, perché quando arrivi tu la tv cambia colore. Se non ci fosse stata lei, non sarei diventato chi sono.” E subito dopo non ha nascosto tutto il suo dolore per la morte della grande artista, la sua scomparsa è stata un colpo al cuore ed ancora oggi il cantautore siciliano sente tantissimo la sua mancanza.

Raffaella Carrà oggi avrebbe compiuto 82 anni, Cristiano Malgioglio: “La sua morte un dolore enorme”

Cristiano Malgioglio in collegamento telefonico con Caterina Balivo ha continuato così il suo commosso ricordo ed il dolore per la morte di Raffaella Carrà : “È stato un dolore enorme, non sapevo niente e mi ha salutato. Quando ci ha lasciato è stato un colpo al cuore.” Il cantautore siciliano per la Carrà ha scritto molti brani il primo in assoluto è stato Forse Forse e da lì è nata una collaborazione artistica ma anche un’amicizia che è durata anni. Presente in studio anche Clarissa Burt ha speso parole piene di stima ed ammirazione per Raffaella Carrà, l’ha definita come una sorella maggiore ed una grande professionista.