Morte Regina Elisabetta: il Principe Harry “non gli ha detto addio”/ Il retroscena…

Il Principe Harry al capezzale della Regina Elisabetta

Il Principe Harry si trovava in Inghilterra quando si è diffusa la notizia sulle gravi condizioni di salute della Regina Elisabetta. Il secondogenito di Carlo e Diana che era stato a Londra anche lo scorso giugno in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di regno di Elisabetta II e in quell’occasione aveva rivisto la nonna, ha così scelto di raggiungere il Castello di Balmoral per stare vicino a nonna Elisabetta. Il Principe Harry, tuttavia, ha deciso di raggiungere la residenza reale in Scozia non con l’aereo che ha portato al capezzale della Regina gli altri membri della famiglia reale, in primis il fratello William, ma con un mezzo privato.

Harry avrebbe così raggiunto il Castello di Balmoral da solo lasciando Meghan Markle a Londra. Un gesto di disgelo quello di Harry che, tuttavia, stando ad un retroscena che sta circolando sul web, non sarebbe riuscito a dire addio alla nonna.

L’annuncio della morte della Regina Elisabetta prima dell’arrivo del Principe Harry?

Secondo quanto fa sapere il Daily Mail che ha fotografato Harry mentre era in viaggio per raggiungere il Castello di Balmoral, il secondogenito di Carlo e Diana, sarebbe giunto in Scozia solo un’ora e mezza dopo la morte della Regina Elisabetta. Harry, dunque, non sarebbe riuscito ad arrivare in tempo per dire addio a nonna Elisabetta e stringersi con lei in un ultimo abbraccio. Secondo quanto aggiunge Page Six, inoltre, pare che l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II sia stato diffuso prima del suo arrivo.

Stando alle indiscrezioni che stanno trapelando, dunque, non ci sarebbe stato alcun incontro d’addio tra la Regina e il nipote che, dopo il suo arrivo a Balmoral, si sarebbe unito agli altri Windsor in un momento di grande dolore per la famiglia reale inglese.

