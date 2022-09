Morte Regina Elisabetta: Meghan Markle esclusa?/ Spunta telefonata di Carlo…

Morte Regina Elisabetta: Meghan Markle esclusa dal funerale?

Al capezzale della Regina Elisabetta presso il Castello di Balmoral dove è morta l’8 settembre a 96 anni e dopo 70 anni di regno, oltre a tutti i membri della Royal Family, è arrivato anche il Principe Harry, in Inghilterra con la moglie Meghan Markle per una serie di eventi di beneficienza. Dopo la diffusione dell’aggravamento delle condizioni di salute della Regina, inizialmente, sembrava che Harry fosse partito per la Scozia con la moglie Meghan.

Tigre attacca bimbo di 15 mesi: madre lo salva/ Lotta a mani nude con il felino

In realtà, al Castello di Balmoral dove è arrivato un’ora e mezza dopo la morte di Elisabetta II, Harry è arrivato da solo. Meghan è rimasta ad attenerlo a Londra ed ora il mondo si chiede se la Markle parteciperà ai funerali della Regina che si terranno lunedì 19 settembre. A tal proposito spunta un’indiscrezione secondo cui Meghan sarebbe rimasta a Londra non partendo con il marito Harry per la Scozia in seguito ad una telefonata di Carlo, oggi Re Carlo III.

Elisabetta II e la scena del cane con Putin/ Abbaiò forte e puntò zampe: lei disse…

La telefonata di Carlo al Principe Harry

Secondo un’indiscrezione riportata dal Sun, sarebbe stato Carlo ad aver “detto” al principe Harry di non portare la moglie Meghan Markle al castello di Balmoral. Stando a quello che riporta il Sun, Harry si trovava si trovava a Frogmore Cottage quando avrebbe ricevuto una telefonata del padre che gli diceva di non portare la moglie al Castello di Balmoral. Carlo avrebbe detto al figlio che non era giusto che “Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste. Gli è stato fatto notare che Kate non ci sarebbe andata e che il numero di invitati avrebbe dovuto essere limitato ai parenti più stretti. Carlo ha detto chiaramente che Meghan non sarebbe stata la benvenuta”, ha riferito una fonte al Sun.

CRISI GERMANIA/ "Prigioniera di scelte suicide, ma con Berlino affonda anche l'Ue"

Cosa accadrà il giorno del funerale? Harry sarà accompagnato da Meghan Markle o darà l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II da solo? Il mondo attende di conoscere la risposta,











© RIPRODUZIONE RISERVATA