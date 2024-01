Morte Roberta Bertacchi/ La mamma: “Non si sarebbe mai suicidata, vogliamo la verità, chi sa parli”

Storie Italiane ha trattato stamane il caso di Roberta Bertacchi, 26enne che è stata trovata senza vita, impiccata, la mattina del 6 gennaio scorso, in quel di Casarano, in provincia di Lecce. Il programma di Rai Uno ha intervistato Marina, la mamma della vittima: “Se qualcosa sa qualcosa di parlare, ringrazio le persone che si sono fatte avanti visto che sembra che ci sia qualcosa di non chiaro. Dalle testimonianze mia figlia era in compagnia quella notte, non è vero che era sola anche se adesso devono stabilirlo gli inquirenti. Incongruenze dalle testimonianze? Esatto, ci sono contraddizioni e io vorrei solo chiarezza per capire cosa sia successo quella notte, la verità. Prego a tutte le persone che sanno qualcosa di aiutarci a scoprire qual è la verità”.

La madre non crede che Roberta Bertacchi si sia suicidata: “L’ho vista tranquilla la sera prima, per una semplice litigata non avrebbe mai fatto un gesto del genere. I ragazzi di oggi hanno tante problematiche ma non per questo uno fa quel geste”.

MORTE ROBERTA BERTACCHI: LE PAROLE DELL’AVVOCATO DELLA FAMIGLIA

L’avvocato della famiglia di Roberta Bertacchi, intervistato da Storie Italiane, aggiunge: “Siamo in una fase investigativa, non abbiamo ancora accesso ai documenti ma possiamo dire che dopo l’appello della mamma qualcosa si è mosso, ci sono stati testimoni che hanno fatto dichiarazioni che per noi sono molto utili, e attendiamo l’accesso agli atti”.

L’altro legale della famiglia ha invece spiegato: “Vogliamo che venga fatta chiarezza su cosa sia accaduto quella sera, Roberta non era da sola in una parte di quella serata. Quella strada è molto piccola ed è seguita da due telecamere quindi ci aspettiamo la massima puntualità nel ricostruire esattamente le ultime ore di Roberta”. Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, sottolinea la possibilità che ci sia stata l’istigazione al suicidio, quindi un evento o qualcuno che abbia indotto la povera Roberta Bertacchi a farla finita. La speranza è che dalle indagini si possa fare chiarezza.

