Morte Sara Scimmi, giallo dopo 4 anni/ “Morta 5 min dopo essere stata vista in vita”

Si torna a parlare della morte di Sara Scimmi a Storie Italiane, la ragazza deceduta più di quattro anni fa in provincia di Firenze, decesso classificato come stradale dopo che la giovane era stata investita da un tir. Secondo la famiglia però, Sara Scimmi sarebbe stata malmenata prima di finire sotto il mezzo pesante, se non addirittura già uccisa, da un misterioso ragazzo con cui la stessa vittima era in macchina.

Giulia Scimmi, la sorella della vittima, spiega: “L’ultima testimonianza che la vede in vita davanti alla discoteca risale alle 3:19, un ragazzo che dice di averla vista tranquillissima. Questo ragazzo monta in macchina e vede camminare Sara a piedi in modo tranquillo, non sta correndo, quasi come se avesse appuntamento con qualcuno, come se stesse andando sulla macchina di un altro”.

MORTE SARA SCIMMI, GIALLO IRRISOLTO A QUATTRO ANNI DI DISTANZA

La giovane è poi morta cinque minuti dopo, esattamente alle 3:24 e l’avvocato della famiglia Scimmi spiega: “Alle 3:19 è davanti alla discoteca e muore alle 3:24 – le parole del legale – orario certo, acclarato dall’indagine, e ce lo dice anche il tachigrafo del tir che lo investe. Il percorso dalla discoteca al luogo dell’investimento è di 620 metri e se Sara li avesse fatti a piedi ci avrebbe messo oltre i sette minuti, una strada di notte, trafficata e senza marciapiede. Sara invece muore cinque minuti dopo l’ultima testimonianza in vita, assolutamente insufficienti”. Giulia riprende la parola, sottolineando come a investire Sara potrebbe essere stato un automobilista a bordo di un’auto bianca, così come ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona: “Secondo noi sarebbe stato essenziale indagare su quest’auto bianca che 14 secondi prima del camion passa ad alta velocità. Prima di morire ha riportato una ferita al femore e quindi sarebbe stata investita prima”. Tanti i misteri attorno alla morte della ragazza, a cominciare dal fatto che la giovane sia stata trovata senza anello al dito e senza orologio. La mamma di Sara Scimmi: “Non avrebbe mai fatto quella strada a piedi, qualcuno le ha dato un passaggio ed è poi successo qualcosa di tragico, si faceva sempre accompagnare perchè a piedi aveva paura”.

