Morte Silvio Berlusconi, Valentina Ferragni like contro il lutto nazionale/ Chiara Ferragni in silenzio

Valentina Ferragni, il like al post contro Silvio Berlusconi poi rimosso

Valentina Ferragni, dopo essersi espressa contro il lutto nazionale per Silvio Berlusconi, nonostante le sue varie partecipazioni televisive in Mediaset e aver creato un vero e proprio pasticcio social, proprio sul web, dal passato della sorella Chiara, sono venute fuori alcune foto agli incontri del Popolo delle Libertà. Valentina Ferragni ha prima messo un like ad un post contro Silvio Berlusconi, che recitava: “Lutto nazionale. Non in mio nome“,

Il like di Valentina Ferragni non è passato inosservato e l'influencer è stata travolta dalle polemiche, probabilmente per questo motivo ha deciso di toglierlo poco dopo, ma molti avevano già fatto lo screenshot. In questo modo Valentina si è chiaramente schierata politicamente ma come molti hanno osservato, lo ha fatto in un momento poco adatto, o quanto meno poco delicato nei confronti dei familiari. Quello che si è discusso è stata la poca delicatezza nei confronti di una famiglia che prima di tutto sta piangendo un padre, un nonno e un compagno.

Il silenzio di Chiara Ferragni sulla morte di Silvio Berlusconi

Dal momento in cui è stata comunicata la notizia ufficiale della morte di Silvio Berlusconi, in tantissimi hanno espresso un parere sulla figura dell’uomo, del politico, dell’imprenditore. A stare in silenzio è stata, invece, proprio Chiara Ferragni che utilizza tantissimo i suoi social. Relativamente alla sorella di Valentina Ferragni, Chiara, è apparsa una foto di diversi anni fa, pubblicata da Mattia Mauri, in cui l’influencer, allora ventenne posava sorridente accanto ad altri ragazzi. A far traballare la sedia dei fedelissimi dei Ferragnez è quel logo alle loro spalle: il simbolo del Pdl, larga alleanza creata nel 2009 da Silvio Berlusconi che metteva insieme Forza Italia e Alleanza Nazionale. La serata della foto, probabilmente, è stata scattata a un evento del famoso partito di centrodestra, partito in cui militò anche Giorgia Meloni, altro bersaglio di Chiara Ferragni.

L’influencer lanciò un appello a non votare per il partito di Giorgia Meloni: “Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano.” Chiara Ferragni aveva rilanciato un post di “The Vision” che a sua volta condivideva il contenuto di un articolo del “The Guardian“: “Fratelli d’Italia ha reso praticamente impossibile abortire nelle Marche, che governa. Una politica che rischia di diventare nazionale se la destra vince le elezioni”. Una presa di posizione che non lasciava equivoci sull’aborto, un messaggio chiaro ai suoi follower.











